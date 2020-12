Stena Line zieht von Rostock nach Hamburg: Mitarbeiter geschockt

Rostock

Schlechte Nachrichten für die Mitarbeiter von Stena Line: Das schwedische Fährunternehmen will seinen Unternehmenssitz von Rostock nach Hamburg verlegen. Ab Frühjahr 2021 soll das kommerzielle Geschäft an der Elbe konzentriert werden. Zudem soll die Fähre „ Mecklenburg-Vorpommern“ nicht mehr unter deutscher, sondern unter schwedischer Flagge fahren. Den Crewmitgliedern würden schwedische Arbeitsverträge mit der Stena Line Scandinavia AB angeboten, informiert Stena-Line-Sprecher Tim Kötting. Ziel sei, Verwaltungsabläufe effizienter zu machen.

Mitarbeiter und Gewerkschaft schockiert

Mitarbeiter sind von den Plänen schockiert: „Das hatten wir nicht erwartet“, erklärt ein langjähriger Kollege, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Rostock ist überrascht: „Die Mitarbeiter wurden am Mittwoch vor vollendete Tatsachen gestellt“, kritisiert Geschäftsstellenleiterin Anke Brauer. „Der Betriebsrat hätte zuvor angehört werden müssen, und dann hätte es eine gemeinsame Entscheidung geben müssen“, betont sie. Ihre Vermutung: Die derzeit nach Tarif bezahlten Mitarbeiter am Sitz in Rostock könnten in andere Firmen übergehen – und damit Betriebsräte und Tarifverträge ausgehebelt werden. Die Reederei hatte erst 2016 ihren deutschen Firmensitz von Kiel nach Rostock verlegt und in einer GmbH gebündelt.

Ähnliches befürchtet die EVG bei der Ausflaggung der „ Mecklenburg-Vorpommern“, von der etwa 90 Besatzungsmitglieder betroffen wären. „Plant Stena einen Betriebsübergang? Gibt es Aufhebungsverträge? Das ist alles unklar!“ Fakt ist: „Die Beschäftigten sind massiv verunsichert. So geht man nicht mit seinen Mitarbeitern um.“ Und Brauer versichert: „Das werden wir nicht hinnehmen.“

Vorgehensweise erinnert EVG an Ende der „ Sassnitz “

Das Vorgehen erinnere sehr an das überraschende Ende der „ Sassnitz“: Bis zum Frühjahr 2020 betrieb Stena Line mit dem Fährschiff die „Königslinie“ zwischen Sassnitz auf Rügen und dem schwedischen Trelleborg. Damals habe es geheißen, „das sei ein Einzelfall. Uns wurde zugesichert, dass die ’ Mecklenburg-Vorpommern’ weiterhin im deutschen Schiffsregister bleiben würde. Jetzt wissen wir: Das war nie die Absicht“, beklagt die EVG-Geschäftsstellenleiterin. „Vermutlich hat die Geschäftsführung festgestellt, dass sich der Betrieb unter schwedischer Flagge besser rechnet und hat sich deshalb zu diesem Schritt entschlossen“, betont Brauer.

Stena Line Stena Line hat insgesamt 36 Schiffe und bedient 18 Routen in Nordeuropa. Das 1962 gegründete Unternehmen befindet sich in Familienbesitz und hat seinen Hauptsitz im schwedischen Göteborg. Stena Line hat 4300 Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von 1,4 Milliarden Euro. In Deutschland operiert Stena Line von den Häfen Rostock, Kiel und Travemünde aus. Der bisherige Hauptsitz der Stena Line GmbH & Co. KG befindet sich im Rostocker Seehafen, zudem gibt es ein Büro in Kiel. Aber auch die dortigen Mitarbeiter sollen nach Hamburg umziehen oder mobil arbeiten.

Gewerkschaft will Pläne nicht hinnehmen

„Für uns ist das nicht akzeptabel. Wir sehen keine Notwendigkeit für die angekündigten Veränderungen und lehnen diese entschieden ab“, erklärte Anke Brauer. „Sollte Stena Line seine Pläne gegen unseren Widerstand durchsetzen, erwarten wir eine maximale Absicherung unserer Kolleginnen und Kollegen, indem beispielsweise die deutschen Tarifverträge weiterhin angewendet werden.“ Zugleich fordert die EVG, dass die bisherigen Sozialleistungen weiter gewährt und Kollegen aus anderen Bereichen, etwa dem Check In, ebenfalls abgesichert und bei Übertritt in das Tochterunternehmen nicht schlechter gestellt werden. Es könne nicht sein, dass die Geschäftsführung die Gewinne maximiert und die Mitarbeiter „dafür die Zeche zahlen sollen. Das ist mit uns nicht zu machen“, so Anke Brauer.

Auch „ Sassnitz “ wurde überraschend ausgemustert

Hintergrund: Im Frühjahr übernahm die Flensburger Reederei FRS die Verbindung von Rügen nach Schweden - unter der Marke „FRS Baltic“ verbindet nun der Hochgeschwindigkeitskatamaran „Skane Jet“ Sassnitz und Ystad. Die „ Sassnitz“ wurde ausgemustert, große Teile der Besatzung wechselten auf die „ Mecklenburg-Vorpommern“.

Künftig gilt das schwedische Tarifsystem

„Mit den geplanten Veränderungen passen wir uns an die sich ändernden Marktbedingungen an“, begründet Ron Gerlach, Trade Director und Geschäftsführer Stena Line Deutschland. Da man im Frachtbereich künftig noch stärker auf integrierte Logistikkonzepte, intermodale Angebote und Transportketten aus einer Hand setzen wolle, schaffe die Nähe zu weiteren Unternehmen des Stena-Konzerns wie etwa Stena Glovis ( Hamburg) und Stena Logistics GmbH ( Bremen) Potentiale für eine noch engere Kooperation“, so Gerlach. Künftig gelte für die Schiffsbesatzung das schwedische Tarifsystem, erklärt Sprecher Tim Kötting.

Verkehrsminister Pegel bedauert Entscheidung

Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) bedauert die Entscheidung von Stena Line. MV sei ein traditioneller Standort für Reederei-Sitze und wolle dies bleiben. Nun sei es wichtig, dass zumindest die weiteren Fährverkehre von Rostock aus eine Perspektive behalten.„Wir sehen dabei allerdings mit Sorge, wenn Schiffe ausgeflaggt und Arbeitsverhältnisse anderen staatlichen Arbeitsrechtsregimen unterstellt werden sollen“, sagt Pegel. Dies zeige deutlich, dass die Pandemiefolgen auch in den Häfen, wenn auch zeitverzögert, ankämen. Die Reedereien müssten aufpassen, dass der dringend benötigte Nachwuchs in den Reedereien genauso wie auf den Schiffen nicht frühzeitig verunsichert werde und sich anderweitig orientiere.

Route zwischen Rostock und Trelleborg besteht weiter

Die gute Nachricht: Der Routenbetrieb zwischen Rostock und Trelleborg soll unverändert weiterlaufen. Auch würden „Teile der Mitarbeiterschaft in Rostock bleiben“, verspricht Stena-Sprecher Kötting. Daneben betreibt Stena von Deutschland aus die Routen Kiel-Göteborg und Travemünde-Liepaja ( Lettland).

