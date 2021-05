Boltenhagen/Wismar

„Abschied verboten!“ So eindringlich formuliert Sterbebegleiterin Brigitta Hilscher aus Wismar, wie sie aktuell die Situation vieler Sterbender und ihrer Angehörigen empfindet. Seit 2015 begleitet sie Menschen auf ihrem letzten Weg. Jedoch: „Seit Beginn der Pandemie im März 2020 hat sich für Sterbende, Angehörige und uns Sterbebegleiter viel verändert.“

Deshalb hat sie sich, gemeinsam mit ihrem ehrenamtlichen Kollegen Günther Sennhenn aus Boltenhagen vom ökumenischen Hospizdienst und Friederike Hellinger, Beraterin bei der Diakonie in Grevesmühlen und ebenfalls Sterbebegleiterin, mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Sie benennen darin Missstände, die sie in ihrer Tätigkeit erleben.

„Jeder Mensch stirbt nur einmal“

In dem Schreiben heißt es: „Stirbt ein naher Angehöriger, geraten wir in eine Situation, auf die wir nicht vorbereitet sind. Mit Wucht schlägt sie zu, diese Erfahrung. Ohnmacht lähmt uns, macht uns hilflos. Umso wichtiger ist der Einsatz von ehrenamtlichen Sterbebegleitern. Sie stehen schwerst Erkrankten, Sterbenden und ihren Familien zur Seite. Sie schenken ihre Zeit, um Hände zu halten, zuzuhören, Raum für noch unausgesprochene Wünsche zu geben.“

Lesen Sie auch: Corona: ITS-Krankenschwester aus Rostock berichtet über herzzerreißende Szenen

Doch die Begleitung von Sterbenden und das Abschiednehmen seien plötzlich nicht mehr selbstverständlich, heißt es im Brief weiter. „Wichtige Rituale der Trauerbewältigung wurden trauernden Angehörigen oftmals nicht gewährt. Letzte Worte konnten nicht gesagt werden. Hospizdienste wurden nicht mehr gerufen. Jeder Mensch stirbt nur einmal. Wurde das vergessen?“

Letztes Wort bleibt ungehört

Friederike Hellinger erklärt auf Nachfrage, was das für die Betroffenen bedeutet: „All die wichtigen Gespräche: Wie möchte ich sterben, wer soll bei mir sein, was ist mit mir, nach dem Tod – die finden so gerade nicht statt.“ Oft durften und dürfen Angehörige gar nicht ins Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen. „Aber selbst wenn ein einzelner Besucher für eine Stunde kommen darf, ist man für die anderen 23 Stunden allein.“

Lesen Sie auch: Starke Frauen aus Mecklenburg: Das besondere Engagement der Friederike Hellinger

Sie erklärt: „Wir lassen einen Sterbenden sonst nicht allein. Soweit es geht, begleiten wir ihn rund um die Uhr.“ Denn: „Wenn man geht, sagt man, was man noch sagen möchte oder hat ein letztes liebes Wort für die Angehörigen.“ Es bleibt nun ungehört, niemand erfahre mehr etwas vom Sterbenden. „Man weiß nur, dass er gestorben ist.“ Friederike Hellinger und ihre Kollegen haben das in den vergangenen Monaten erlebt: „Man kann nur noch die Tasche abholen und das war’s dann.“ Deutlich sagt sie, dass sie Verständnis für Corona-Maßnahmen hat, deutlich aber auch: „Es muss anders gehen!“

„Wir brauchen Raum und Zeit zu trauern“

Die Praxis beschreibt Brigitta Hilscher im Brief: „Durch eine Sondergenehmigung gelang es mir, auf Wunsch einer Patientin eine Stunde zu ihr auf die Palliativstation zu kommen. Ohne ihre Hand zu halten, ohne vertraute, wärmende Berührungen, mit Mund-Nasen-Maske, die ein vertrauliches Gespräch erschwert, aber ich konnte da sein. Es durfte immer nur ein Besucher pro Tag für kurze Zeit auf die Station und sie hatte eine große Familie. Trotzdem wollte sie auf meinen Besuch nicht verzichten.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie mahnt: „Die Maßnahmen der Pandemie erschweren die Begleitung sterbender Menschen und den Beistand für trauernde Angehörige. Wir brauchen Raum und Zeit für Gefühle, um würdevolles Sterben zu ermöglichen! Wir brauchen Raum und Zeit, um zu trauern, jeder auf seine Weise.“

Isolation „ist für mich menschenunwürdig“

Auch Günther Sennhenn schreibt, er habe den Eindruck, dass mit den zweifellos notwendigen Hygienemaßnahmen die ebenfalls wichtigen Bedürfnisse von Kranken und Angehörigen nicht ausreichend Beachtung finden. „Es ist für mich menschenunwürdig, wenn sich Patienten bei der Einweisung in ein Krankenhaus gleichzeitig in Isolation begeben und sich bereits an der Pforte von ihren Angehörigen verabschieden müssen. Im Sterbefall können die letzten Habseligkeiten des geliebten Menschen dann an der Pforte abgeholt werden.“

Ihm sei bewusst, so der Architekt im Ruhestand, dass Ärzte und Pflegepersonal gerade Außergewöhnliches leisten und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen. Auf Nachfrage sagt er, dass er die Verantwortung, eine Lösung für die Situation zu finden, bei Landräten und Bürgermeistern sehe: „Ich vermisse den sichtbaren Willen, etwas zu ändern – insbesondere in Nordwestmecklenburg.“ Durch Kontakte in andere Regionen Deutschlands habe er den Eindruck, dass Politiker dort stärker Anteil nehmen, sich an Ärzte, Pflegekräfte und Hinterbliebene wenden, um Trost zu spenden.

„Da ist viel Reparaturarbeit zu leisten.“

Das werde, ist Sennhenn überzeugt, auch in den kommenden Monaten bitternötig sein, denn: „Viele Menschen fallen durch die lange Isolation, durch die Belastungen der Pandemie oder den Verlust von Angehörigen in ein tiefes Loch. Da ist viel Reparaturarbeit zu leisten.“ Um so nachdrücklicher erinnert er daran: „Viele ehrenamtliche Sterbebegleiter, Trauerbegleiter und Besuchsdienste stehen für würdevolles Leben und Sterben und für die Begleitung von Trauernden in unserem Landkreis bereit.“ Bleibt zu hoffen, dass Krankenhäuser und Pflegeheime sie künftig wieder einbeziehen.

Von Juliane Schultz