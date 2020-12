Rostock

Am heutigen 21. Dezember hat ein seltenes Zusammenspiel der Planeten Jupiter und Saturn Konjunktur. Seit der Dämmerung können die beiden Planeten am Abendhimmel in südwestlicher Richtung beobachtet werden. Sie sind dann besonders gut sichtbar und wirken wie ein Doppelstern. „Das schaut aus, als ob sie zusammen gehören. Aber das scheint natürlich nur so“, erklärt Peter Schmiedeberg von der Schweriner Sternwarte.

Der Riesenplanet Jupiter, der 15 mal so groß ist, wie die Erde holt dann den Saturn ein und zieht an ihm vorbei. Es ist ein Phänomen, was so nur alle zwanzig Jahre beobachtet werden kann. „Sehr gut sichtbar ist dies dann erst wieder 2080, weil dann die Annäherung wieder besonders dicht ist“, erklärt Schmiedeberg.

Anzeige

Planetenkonstellation als Erklärung für Stern von Bethlehem

Diese Konstellation gilt als Erklärung für den biblischen Stern von Bethlehem, durch den die drei Weisen zu der Krippe von Jesus gefunden haben. Denn dieses Zusammenschmelzen der Planeten war auch um 7. vor Christus, im Geburtsjahr von Jesus, am Sternenhimmel zu sehen, heißt es. Eine wissenschaftliche Erklärung gebe es dafür allerdings nicht, wie der Ehrenamtler der Schweriner Sternwarte erzählt.

„Es gibt auch eine Prophezeiung eines Pastors, dass wegen dieser Sternenkonstellation am 21. Dezember die Welt untergeht. Aber auch das wird nicht passieren“, meint Schmiedeberg weiter. Denn wissenschaftlich belegt sei dies nicht.

Dann ist das Phänomen in MV zu sehen

Zu beobachten ist das Verschmelzen der beiden Planeten am besten zu Beginn der Dämmerung. Dann sind sie circa bis 20 Uhr, je nach Wetterlage, gut zu sehen. Dafür sollte der Himmel möglichst klar sein. Am besten blickt man auf einen klaren wolkenlosen Himmel auf freier Fläche und stellt sich auf eine Erhöhung. Am 21. ist zwar die Konjunktur dieser Konstellation, aber auch in den nächsten Tagen ist dieser scheinbar hell leuchtende Stern noch zu sehen.

Lesen Sie auch: So schön leuchten die Häuser um Grimmen zur Weihnachtszeit

Während sich am Montag, dem 21. der Himmel im Laufe des Tages immer mehr zuzieht und am Abend und in der Nacht auch wieder viele Wolken und Schauer folgen, ist das Wetter am Dienstag deutlich besser, um einen Blick in den Himmel zu werfen. Darüber gibt OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann Auskunft. Umso später es wird, wird die Sicht auf den Weihnachtsstern immer schlechter, meint er.

Chancen den Stern zu sehen im Osten

Am Dienstag lichten sich die Wolken allerdings wieder. Die erste Tageshälfte wird trüb, dann hör aber der Regen au und auch der Wind und die Wolken lassen am Nachmittag nach.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Regionale Unterschiede beim Wetter gibt es kaum. Jedoch herrscht ein Ost/Westgefälle. Somit ist die Chance, den Stern von Bethlehem zu sehen größer, je weiter man sich im Osten, wie zum Beispiel auf Rügen oder Usedom, befindet.

Von OZ