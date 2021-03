Rostock

2010 übernahm er gemeinsam mit seiner Frau Nicole das Hotel und Restaurant „Alte Schule Fürstenhagen“ an der Mecklenburgischen Seenplatte, ein Jahr später erkochte er sich seinen ersten Stern: Daniel Schmidthaler. Regionalität zeichnet seine Speisen aus. Dass gesund und lecker kochen aber nicht immer mit viel Aufwand verbunden sein muss, zeigt er den Teilnehmern seiner Online-Kochkurse. Der OZ hat er ein paar Tipps und Tricks verraten.

Herr Schmidthaler, was ist der erste Tipp, den Sie den Teilnehmern Ihrer Kochkurse geben?

Überlegt ans Kochen rangehen. Dann braucht man für ein frisches Essen nicht viel Zeit. Grundsätzlich geht es in meinem Kurs ja um gesunde Ernährung und Frische. Mit Anleitung zeige ich, wie man in einer halben Stunde wirklich gutes Essen auf den Tisch bringt.

Frisch, gesund und lecker – wie geht das bitte schnell?

Man kennt das aus der asiatischen Küche. Da wird viel mit Gewürzen und Aromen gearbeitet. Wir versuchen allerdings in die deutsche Richtung zu kochen, aber trotzdem mit genauso viel Geschmack. Da gilt es zu überlegen, wo bekomme ich eine gewisse Schärfe her, wo Säure. Zitronenabrieb zum Beispiel macht Essen gleich viel spannender – und gesünder. Wenn ich drei, vier Produkte richtig kombiniere, hab ich ein tolles Essen.

Welche vier Produkte wären das zum Beispiel?

Im Winter: rote Bete. Dazu eine Zitrusnote, wie Orange oder Grapefruit, ein paar Kürbis- oder Sonnenblumenkerne für das Knackige und ein bisschen Meerrettichschärfe. Das Erdige der Roten Bete ist dann weg und sie ist mal nicht süß-sauer eingelegt, wie sie die meisten kennen.

Gestalten sich denn die schnellen Gerichte eher vegetarisch?

Es geht mit Fleisch fast noch schneller, denn dann hab ich ein Produkt, das ich ziemlich fix braten kann. Gemüse ist etwas aufwendiger, weil es erst gegart oder gekocht werden muss. In der Kochkurs-Woche haben wir einmal Fisch und einmal Fleisch dabei. Ich gestalte sie aber überwiegend vegetarisch, weil ich Gemüse mal in den Vordergrund stellen und zeigen möchte, wie vielfältig es ist. Rosenkohl zum Beispiel schmeckt gebraten ganz anders als gekocht.

Was machen wir denn falsch, wenn wir kochen als anstrengend oder gar stressig empfinden?

Ich glaube, die meisten Menschen machen sich im Vorfeld zu wenig Gedanken, wann sie was kochen wollen. Wir schreiben uns zuhause immer einen Wochenplan. Vielleicht am Vortag auch schon mal an den nächsten Tag denken. Ich hab neulich ein Kürbisgulasch gekocht. Wie beim klassischen Gulasch zieht das am besten noch einen Tag durch. Dann muss man es am nächsten nur noch aufwärmen und vielleicht einen Salat dazu machen.

Und welche Grundzutaten sollte jeder zu Hause haben?

Gute Essige und Öle. Damit kann ich jedes Essen gut abrunden. Und eine Zitrone. Die bringt Frische, Säure und – gerade jetzt in der kalten Grippezeit – Vitamin C rein. Das tut nicht nur dem Körper gut, sondern passt zu den meisten Gerichten.

Von Maria Baumgärtel