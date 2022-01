Rostock

Vor Janne, Emma Lotti und Richard liegen anstrengende Tage: Als Sternsinger gehen die Schüler der katholischen Don-Bosco-Schule in Rostock jetzt von Haus zu Haus und sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt. Die Spender erhalten dafür den traditionellen Segen: Mit Kreide wird an den Türrahmen „C+M+B“ geschrieben: „Christus segne dieses Haus“

Das Sternsingen ist ein uralter katholischer Brauch: Es geht auf die Drei Weisen (auch als Heilige Drei Könige bekannt) in der Weihnachtsgeschichte zurück, die dem Christuskind Geschenke brachten. Aber auch wenn er mit viel Mühsal und im Zweifelsfall mit kalten Füßen verbunden ist, finden sich bis heute jedes Jahr wieder zahlreiche Kinder, die den „Job“ machen wollen.

Nur bis zum Eingang

Janne, Emma Lotti und Richard bilden nur eins von zahlreichen Teams in Rostock. „Vor Corona waren es oft 80 bis 100 Kinder“, sagt Annett Müller, die an der Don-Bosco-Schule die Gruppen ehrenamtlich betreut.

Sternsinger im Wandel der Zeit Sternsinger sind seit dem 16. Jahrhundert in Mitteleuropa unterwegs. Sie erinnern an die drei Weisen aus dem Morgenland, die laut Bibel dem neugeborenen Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke brachten. Meist beginnen die Sternsinger nach Weihnachten, von Haus zu Haus zu ziehen, die Häuser und ihre Bewohner zu segnen und Spenden zu sammeln. Die Aktionen enden eigentlich am 6. Januar, dem Dreikönigstag, in MV sind die Kinder aber länger unterwegs. An die Türen der Häuser wird „C + M + B“ zusammen mit der aktuellen Jahreszahl geschrieben. Das steht aber nicht etwa für die Namen der drei Könige (Caspar, Melchior und Balthasar), sondern für „Christus mansionem benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“ auf Latein. Früher waren ausschließlich Jungs unterwegs, von denen einer oft schwarz angemalt war. Inzwischen sind Mädchen unter den Sternsingern selbstverständlich und das Schwarzmalen gilt als rassistisch.

Im vergangenen Jahr fiel die Sammelaktion wegen Corona komplett aus, in diesem Jahr dürfen die Kinder zwar wieder unterwegs sein, aber nicht in die Wohnungen der Spender. Dennoch: „Es machen deutlich weniger mit als sonst, weil viele Eltern Angst vor Corona haben“, sagt Müller.

Stolzer Sternträger

Janne ist schon zum vierten Mal dabei. Er ist besonders stolz, dass er in diesem Jahr den Stern tragen darf. Der stellt den Weihnachtsstern dar, der laut Bibel den Drei Weisen den Weg nach Bethlehem gezeigt hat, wo Jesus geboren wurde. „Es macht Spaß, durch die Straßen zu ziehen, damit Kindern zu helfen und zum Schluss auch noch etwas Süßes zu bekommen“, erklärt Janne.

Janne Müller (9) Quelle: Dietmar Lilienthal

Die gesammelten Spenden gehen in diesem Jahr nicht in ein einzelnes Land, wie üblich, sondern sollen weltweit eingesetzt werden, um Kinderrechte zu stärken. Bis zu 1000 Euro bekommt ein Sternsinger-Trio in einem Jahr zusammen.

Hinzu kommt ein ordentlicher Haufen Süßigkeiten, den die Besuchten den Kindern für ihre Mühe schenken. Denn sie segnen nicht nur das Haus, sondern singen und sagen ein Gedicht auf. „Das ist etwa so viel, wie ich an Halloween bekomme“, sagt Janne stolz. Die Süßigkeiten behalten die Kinder aber nicht komplett für sich: Einen Teil spenden sie freiwillig an die Rostocker Tafel.

Traurig über verletzte Kinder

Die süße Ausbeute ist aber nicht die Hauptmotivation, bei den Sternsingern mitzumachen, versichert Richard. Den Teilnehmern wurde vorher ein Film gezeigt, in dem die Kinder zu sehen sind, denen das Geld später zugutekommen soll. „Darunter war ein Mädchen in Ägypten, das sich das ganze Gesicht und die Hände verbrannt hatte, als es eine schlecht verlegte Stromleitung berührte“, erinnert sich Richard.

Richard Innemann (9) Quelle: Dietmar Lilienthal

So schlimm das war – der Neunjährige fühlt sich dadurch noch mehr angespornt: „Ich finde es traurig, dass in Afrika so viele Kinder verletzt werden und es dann nicht genug Ärzte gibt, die ihnen helfen. Vielleicht können mit unserem Geld mehr Ärzte eingestellt werden.“

Einfach mal ausprobieren

Auch für Emma Lotti war die Hilfe für die Kinder in aller Welt ein wichtiger Grund, in diesem Jahr erstmals mitzumachen. Das Mädchen stammt selbst nicht aus einer katholischen Familie, „aber ich wollte das Sternsingen einfach mal ausprobieren. Meine Eltern finden das auch okay, dass ich mitmache.“

Emma Lotti Wirsbitzki (9) Quelle: Dietmar Lilienthal

Wie die Sternsinger müssen auch die Gesegneten nicht unbedingt katholisch sein, erklärt Annett Müller. „Jeder kann sich anmelden, egal ob katholisch, evangelisch oder nicht gläubig.“ Sogar wer den Sternsingern, die immer mit einem Erwachsenen unterwegs sind, auf der Straße begegnet, könne spontan fragen, ob sie vorbeikommen.

Großzügige Spende aus der Staatskanzlei?

Angemeldet hat sich auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Am Donnerstag, dem Dreikönigstag, empfängt sie Janne, Emma Lotti und Richard in der Staatskanzlei. Janne will ihr sagen, „dass sie eine gute Ministerpräsidentin ist“. Und: „Ich glaube, sie wird ziemlich viel spenden.“

Von Axel Büssem