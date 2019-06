Greifswald/Schwerin

So richtig warm ist er im politischen Nahkampf nie geworden. Heiko Miraß, ein Greifswalder, der auf Rügen lebt. 52 Jahre alt. Man merkt dem Mann an, dass er Menschen in einer Verwaltung gut führen, sie aber auf der Straße weniger gut einfangen und von seiner Partei, der SPD, überzeugen kann. Dazu fehlt Miraß eine Eigenschaft, die Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann perfektioniert hat: losquasseln und alle duzen. Miraß ist ein Typ korrekter Behördenleiter. Seit 23 Jahren führt er öffentliche Verwaltungen. Zuletzt als Chef der Greifswalder Arbeitsagentur. Nun wird er Staatssekretär im Finanzministerium, was passen sollte. Dennoch sagt er von sich, dass er im Wahlkampf durchaus gelernt habe, „Themen nicht unverhältnismäßig zu verkürzen, aber auf den Punkt zu bringen“.

Das „Sozenbräu“ sollte für ein Wunder sorgen

Staatssekretäre wirken in einem Ministerium strategisch nach innen. Sie agieren meistens im Hintergrund. Für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dürfte der Ausgang des einzigen politischen Großprojektes von Miraß, bei der Bundestagswahl 2017 als SPD-Direktkandidat im gleichen vorpommerschen Wahlkreis wie die Hoffnung der CDU, Philipp Amthor, anzutreten, daher kaum von Belang gewesen sein, als sie ihn auswählte.

Seinerzeit bekam Heiko Miraß mit dem damaligen Außenminister Sigmar Gabriel Unterstützung durch ein politisches Schwergewicht. Während Gabriel bei einem Wahlkampfforum in der Anklamer Sparkasse die großen Linien einer deutschen Russland-Politik aufzeichnete, blieb Miraß politisch blass und rhetorisch leise. Bis zum Wahlkampf 2017 war außerhalb der Partei weitgehend unbekannt, dass er überhaupt Mitglied der SPD war. Auf seinen Wahlkampfveranstaltungen verteilte er als Gimmick kleine Bierflaschen mit dem Etikett „Sozenbräu – Das Bier für das rote Wunder“. Genutzt hat es nichts. Das Wunder blieb aus. Im Kampf um das Bundestagsmandat landete Miraß auf Platz vier, hinter CDU, AfD und der Linken. „Ich habe versucht, bei anderen Parteien nie verbrannte Erde zu hinterlassen“, sagt er heute. Was im Wahlkampf ein Nachteil sein kann, könnte ihm als Finanzstaatssekretär nun zum Vorteil gereichen.

Schwesig setzt weiter auf das Prinzip Vertrauen

Manuela Schwesig könnte mit ihm den Plan verfolgen, einen weiteren Vorpommern an eine sehr einflussreiche Position in ein Schlüsselressort der Landesregierung zu holen, um die Kritik, die Vorpommern-Staatssekretär Dahlemann wiederholt einstecken muss, etwas zu dämpfen. Dahlemann und Miraß gelten als enge politische Weggefährten. Der Ältere könnte dem Jüngeren helfen, dass die Mittel aus dem Vorpommern-Fonds, die Dahlemann landauf, landab ausreicht, künftig rascher überwiesen werden.

Auch die zweite Besetzung, die Schwesig am Montagabend während eines Sommerempfangs in der Landesvertretung MV in Berlin verkündete, kommt aus dem Hintergrund. Antje Draheim war bisher Abteilungsleiterin im Sozialministerium und wechselt nun als Bevollmächtigte des Landes in die Landesvertretung nach Berlin. Sie ist so unbekannt, dass es selbst dem Sprecher des Sozialministeriums, Alexander Kujat, am Dienstag nur unter Schwierigkeiten gelingt, ein halbwegs aktuelles Foto von ihr aufzutreiben. Schwesig hatte ihr bereits einmal einen neuen Job verschafft und die Juristin aus der Rostocker Arbeitsagentur nach Schwerin geholt, als sie dort selbst noch Sozialministerin war. Draheim dürfte nach dem Prinzip Vertrauen ausgewählt worden sein – mal wieder.

Benjamin Fischer und Martina Rathke