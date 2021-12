Greifswald

Es ist ein Millionen-Vorhaben mit besonderer Bedeutung für den deutsch-polnischen Grenzraum: Mit dem Ausbau der Stettiner S-Bahn (Szczecińska Kolej Metropolitalna – SKM) soll in den kommenden beiden Jahren die Anbindung der im Großraum gelegenen Kommunen Police, Goleniow, Stargard und Gryfino an die größte Stadt der Region, Stettin (405 000 Einwohner), erfolgen – und in einem weiteren Schritt deutsche Städte in der Grenznähe als neue Stationen aufgenommen werden. Diese Infrastrukturmaßnahme ist das aktuell größte Projekt des Öffentlichen Nahverkehrs in Westpommern.

Kosten-Explosion auf Teilstück nach Pölitz

Doch nun hakt es bei der Umsetzung: Es kommt zu Verzögerungen beim Bau, vor allem wegen Problemen auf der insgesamt 24 Kilometer langen Strecke zwischen Stettin und Pölitz (Police). Auf einem Abschnitt von 2,5 Kilometern sind zusätzliche Arbeiten nötig geworden, bestätigt der Pressesprecher der SKM, Artur Ratuszyński. Die Kosten dafür führen zum Streit zwischen dem Betreiber der S-Bahn, PKP PLK, und der ausführenden Firma Trakcja SA. Während Trakcja SA die zusätzlichen Kosten auf umgerechnet 3,8 Millionen Euro beziffert, widerspricht die PKP PLK und fordert, dass diese Arbeiten für die Hälfte des geschätzten Betrages ausgeführt werden könnten.

Neue Stettin Strecke nach Vorpommern Quelle: Laura Korpal

Ursprünglich sollte die SKM im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Wenn das wegen Verzögerungen nicht klappt, besteht bei den Verantwortlichen die Sorge, dass EU-Finanzhilfen in Höhe von 512 Millionen Zloty, was 111 Millionen Euro entspricht, zurückgezahlt werden müssen. Dies würde ins Kontor schlagen und den gesamten Weiterbau gefährden, da die Gesamtkosten des Projekts 800 Millionen Zloty betragen.

Aktionsplan für Verhandlungen mit EU gefordert

Der Vorsitzende der PKP PLK, Arnold Bresch, hat die bauausführende Trakcja SA nun aufgefordert, überzeugende Dokumente für die hohen zusätzlichen Aufwendungen vorzulegen. Sollte sie das nicht können, werde die PKP PLK ein anderes Unternehmen mit den Arbeiten beauftragen, kündigte Bresch an.

Mittlerweile zieht der Konflikt um die SKM immer weitere Kreise. Der Marschall der Woiwodschaft, Olgierd Geblewicz, sieht jetzt S-Bahn-Betreiber PKP PLK in der Bringschuld. „Das Projekt der Stettiner Metropolregion kann gerettet werden, indem es in kleinere Abschnitte unterteilt oder die gesamte Laufzeit aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wird. Das ist eine Verhandlungsmöglichkeit mit der Europäischen Kommission. Wir brauchen aber einen klaren Aktionsplan, und den sehe ich auf der Seite des Auftraggebers, also der PLK-PKP, nicht”, sagte Geblewicz.

Baufirma sieht Fehler bei der Ausschreibung

Das Unternehmen Trakcja SA agiert in der Öffentlichkeit wenig glücklich, indem es seit April wiederholt neue Forderungen stellt und neue Probleme bei der Ausführung des Auftrages betont. Im Sommer beklagte das Unternehmen öffentlich eine unfaire Risikoverteilung zwischen dem Auftraggeber und der ausführenden Firma. Nach den Aussagen von Trakcja SA gab es Fehler bei der Beschreibung des Auftrags. Der Auftraggeber, die PLK-PKP, hätte falsche geotechnische und geologische Informationen angegeben, die nun zu den schweren Konstruktionsänderungen führen, die die Fertigstellung der Strecke verzögern. Der stellvertretende Vorsitzende und technische Leiter des Unternehmens, Arkadiusz Arciszewski, hält eine Fertigstellung bis Ende 2023 nicht mehr für realisierbar.

Der Sejmabgeordnete Arkadiusz Marchewka, der die Bürgerplattform (PO) im polnischen Abgeordnetenhaus vertritt, brachte daher eine andere Finanzierungsvariante ins Spiel. Demnach sollte ein Appell an die polnische Regierung formuliert werden, um zusätzliche Finanzmittel aus dem Staatshaushalt für das Projekt der SKM zu generieren.

Dahlemann: Stettiner S-Bahn wichtig für Wirtschaft und Kultur

Mit Spannung verfolgen Politiker auf der deutschen Seite die Entwicklung. „Denn die Anbindung der Stettiner S-Bahn bis auf die deutsche Seite ist ein enorm wichtiges Projekt, um Vorpommern wirtschaftlich, touristisch und kulturell noch besser an die Metropolregion Stettin anzubinden“, betont Patrick Dahlemann (SPD), neuer Chef der Schweriner Staatskanzlei und zuvor Staatssekretär für Vorpommern.

Fest steht aber auch: Eine Anbindung nach Deutschland kommt für den S-Bahn-Betreiber PLK-PKP erst in Frage, wenn der polnische Stettiner Großraum mit neuen Trassen angebunden ist. Eine Verzögerung dieses Vorhabens schiebt also auch die deutsch-polnische Verbindung weiter nach hinten oder gefährdet sie vorerst komplett. „Wir haben beim Stettiner Stadtpräsidenten unser Interesse an dem Ausbau Richtung Deutschland bekundet. Auch auf deutscher Seite werden einige technische Hürden zu überwinden sein. Der Mehrwert für Pasewalk, Torgelow und Ueckermünde ist es aber allemal wert“, sagt Dahlemann.

Anbindung für Pasewalk, Torgelow und Ueckermünde erhofft

Die genannten drei Städte in Vorpommern sind es, die der Staatskanzlei-Chef gern an die Stettiner S-Bahn angebunden sähe. Pasewalk liegt strategisch günstig auf deutscher Seite, quasi Stettin gegenüber. Über Torgelow könnte es dann weiter in die auch für die polnische Bevölkerung touristisch interessante Stadt Ueckermünde gehen. „Wir sind bei diesem Konzept allerdings noch in einem sehr frühen Stadium“, betont Heiko Miraß (SPD), Dahlemanns frisch benannter Nachfolger als Vorpommern-Staatssekretär. Zunächst gelte es, die genauen Trassen und die Finanzierung zu besprechen.

Miraß möchte das Interesse Mecklenburg-Vorpommerns in Kürze noch mal in einem Gespräch bei den polnischen Verantwortlichen untermauern, da diese Information eventuell auch im jetzigen Streit um den Ausbau im Stettiner Großraum behilflich und eine wichtige Information sein könnte. Miraß sieht in der S-Bahn-Anbindung enorme Chancen, dass das deutsche Grenzgebiet als Wohn-, Arbeits- und Erholungsort noch attraktiver für die polnische Bevölkerung werden könne.

Auch polnische Seite sieht Ausbau nach Deutschland positiv

Auch bei den Nachbarn wird der Ausbau nach Vorpommern weiterhin positiv gesehen, wie SKM- Pressesprecher Ratuszyński versicherte. Er erinnerte daran, dass sein Unternehmen bereits seit 2014 überlegt, wie die Stettiner S-Bahn in den kommenden Entwicklungsschritten auch an die Regionen auf der deutschen Seite der Grenze angebunden werden könne. Die SKM-Vertreter begrüßten ausdrücklich die Initiativen der deutschen Seite, betonte Ratuszyński.

Von einem „Leuchtturmprojekt für Vorpommern“ hatte vor einiger Zeit auch der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens, gesprochen, sollte eine Anbindung an die Stettiner S-Bahn-Trasse gelingen. Nach seiner Einschätzung hätte diese Schnellbahnverbindung erhebliche ökonomische Vorteile, zum Beispiel beim Austausch von Fachkräften oder der Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsprojekte.

Von Aleksandra Fedorska und Alexander Loew