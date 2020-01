Steuererklärung: So lange braucht Ihr Finanzamt in MV

Rostock

Die Finanzämter in Mecklenburg-Vorpommern gehören bundesweit nicht zu den schnellsten. Knapp 58 Tage benötigen die Behörden 2019 im Nordosten zur Bearbeitung einer Steuererklärung. Das waren knapp drei Tage länger als im Jahr davor, teilte das Unternehmen Lohnsteuer-Kompakt.de mit, das die Daten von 400 000 Steuererklärungen ausgewertet hat.

Am schnellsten arbeitet das Finanzamt in Neubrandenburg (42 Tage). Auch in Wismar geht es mit durchschnittlich 45 Tagen zügig zur Sache. Mehr Geduld brauchen Steuerzahler dagegen in Greifswald (58 Tage), Rostock (59) und Stralsund (62). Schlusslicht im Nordosten ist Ribnitz-Damgarten mit 70 Bearbeitungstagen. Der bundesweite Schnitt beträgt 55 Tage.

Alle arbeiten mit den gleichen Systemen

Die lange Wartezeit sorgt für Kritik. „Das ist aus Sicht der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht hinnehmbar“, sagt Diana Behr, Landesgeschäftsführerin beim Bund der Steuerzahler. In ganz Deutschland arbeiten die Ämter mit den gleichen Systemen. Warum sie in MV für die gleiche Arbeit länger brauchen, sei nicht nachvollziehbar.

Merkwürdig seien auch die Unterschiede bis zu vier Wochen zwischen den einzelnen Behörden im Land. Die deuten laut Steuerzahlerbund darauf hin, dass etwas schiefläuft. Das Schweriner Finanzministerium sollte „intensive Ursachenforschung betreiben“, so Behr. Das Ministerium will die neuen Zahlen nicht kommentieren.

Druck in den Ämtern steigt

„Es ist ein Graus“, meint Frank Höhne, MV-Chef der Deutschen Steuergewerkschaft und selbst Finanzbeamter in Rostock. Seit Jahren sei die Personaldecke in den landesweit zehn Ämtern ausgedünnt worden. „Das trifft uns jetzt doppelt“, meint der Gewerkschafter. Offene Stellen könnten nicht besetzt werden, weil zu wenig ausgebildet wurde.

Zugleich gehe in den kommenden Jahren ein größerer Teil der Beamten in Pension. Im seit Jahresbeginn geltenden neuen Personalkonzept der Landesregierung sind laut Gewerkschaft 42 Stellen in der Finanzverwaltung gestrichen worden. Höhne: „Der Druck wird immer größer“.

Linke kritisiert Stellenabbau

Jeannine Rösler, finanzpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, fordert mehr Personal für den Fiskus. „Immer weniger Beschäftigte mussten immer mehr Arbeit bewältigen, was sich auch in einem hohen Krankenstand niederschlägt“, kritisiert sie. Lange Wartezeiten auf den Steuerbescheid seien die Ergebnisse jahrelanger Einsparungen und Stellenabbaus.

Laut Steuergewerkschaft betrifft das vor allem Anträge, die auf Papier und nicht elektronisch eingereicht werden und sogenannte Prüffälle. Die automatische Bearbeitung mit dem Elster-Verfahren dauert rund 14 Tage vom Absenden des Antrags bis zum Bescheid. „Bei einer Erstattung ist dann meist auch das Geld auf dem Konto“, sagt Landesvorsitzender Frank Höhne. Wenn die Software aber Auffälligkeiten meldet und von Hand geprüft werden muss, dauere es länger.

Der Bund der Steuerzahler MV will die Hoffnung auf kürzere Bearbeitungszeiten trotz aller Widrigkeiten „nicht gänzlich aufgeben“. Verbesserungen bringen könnten die weitere Digitalisierung und die vereinfachte Steuererklärung für Rentner.

Nachbarland noch langsamer

Dabei haben Steuerpflichtige in MV noch Glück: Das Nachbarbundesland Schleswig-Holstein hat laut lohnsteuer-kompakt.de die bundesweit langsamsten Finanzämter, hier dauerte es im Schnitt 61 Tage bis zum Bescheid.

Am schnellsten sind die Ämter in Nordrhein-Westfalen, mit 47 Bearbeitungstagen. Fortschritte sind möglich: Das Finanzamt Hagenow ( Ludwigslust-Parchim) war 2015 mit 87 Bearbeitungstagen noch das langsamste in ganz Deutschland. 2019 brauchte es im Schnitt 36 Tage weniger und ist nun das drittschnellste in MV.

