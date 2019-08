Schwerin

Eine Millionenbürgschaft für Lila Bäcker durch das Land wird wahrscheinlicher: Der Bürgschaftsausschuss stimmte einem Antrag des insolventen Unternehmens zu, bestätigte das Schweriner Finanzministerium der OZ. Demnach soll Mecklenburg-Vorpommern für 80 Prozent eines Kredits über zehn Millionen Euro haften, mit dem die schwer angeschlagene Bäckereikette saniert werden soll.

Berater prüfen Geschäftsmodell

„Die Zustimmung steht unter Vorbehalt“, sagt Lutz Bandlow, Sprecher von Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD). Das Land prüft in den kommenden Wochen den Insolvenzplan, mit Lila Bäcker auf Kurs gebracht werden soll, ob er „trägt“, so Bandlow. „Wir werden nicht sehendes Auges Geld für ein Geschäftsmodell hergeben, das nicht funktioniert“, sagt der Sprecher. Die Prüfung soll in den kommenden Wochen durch Mitarbeiter des Ministeriums und das Beratungsunternehmen PwC erfolgen. Als Stichtag gilt der 1. September. Dann soll der Insolvenzplan in Kraft treten. Am 12. August muss noch der Gläubigerausschuss dem Papier zustimmen.

Banken wollen übernehmen

Lila Bäcker hatte Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet. Im Rahmen der Sanierung wollen die schwedische SEB- und die niederländische NIBC-Bank die Kette übernehmen. Die Banken halten den Betrieb zurzeit mit Millionenzahlungen aufrecht. Die Institute gehören zu den Gläubigern und machten die Bürgschaft des Landes zur Bedingung für ihren Einstieg. Bei der Opposition im Land stieß die geplante Unterstützung mit Steuergeld auf Kritik.

Seit Jahren rote Zahlen

Die Kette aus Pasewalk schreibt seit Jahren rote Zahlen. In den vergangenen Wochen schlossen rund 130 der einst rund 400 Filialen, mehrere Hundert Mitarbeiter mussten gehen. Laut Insolvenzverwalter Torsten Martini liefen die Geschäfte zuletzt wieder besser, einige Filialen hätten ihre Absatzziele übertroffen. Medienberichte, laut denen Lila Bäcker bereits jetzt schon schwarze Zahlen schreibe, wies Martini zurück.

Gerald Kleine Wördemann