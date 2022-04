Schwerin

Die Vorgänge im Zusammenhang mit der von Nord-Stream-2-Geldern gegründeten Klimastiftung werden immer dubioser. Es geht um Steuererklärungen, die angeblich beim zuständigen Finanzamt Ribnitz-Damgarten verloren gegangen sein sollen, um fehlende Steuernummern und den Vorwurf, Finanzminister Heiko Geue (SPD) halte einen Bescheid zur Befreiung von der Schenkungssteuer zurück. Möglicherweise aus politischem Kalkül? Wäre die bei der Landesregierung in Ungnade gefallene Stiftung nicht schenkungssteuerbefreit, müsste sie 10 Millionen Euro Schenkungssteuer an das Land zahlen, die Hälfte der 20 Millionen Euro hohen Zuwendung, die Nord Stream 2 in die Stiftung steckte.

Selbst wenn dem so sei, werde man die Klima-und Umweltarbeit mit weniger Geld fortsetzen, hieß es am Donnerstag aus Stiftungskreisen auf eine OZ-Nachfrage. Dort wundert man sich über angebliche Ungereimtheiten. Die entsprechenden Schenkungssteuererklärungen seien fristgemäß innerhalb von drei Monaten nach der Zuwendung, die in zwei Tranchen erfolgte, beim Finanzamt eingereicht worden. Irgendwann seien diese aber dann verschwunden.

„Keine Hand auf der Angelegenheit“

Das Finanzministerium weist Vorwürfe zurück, es habe in irgendeiner Weise Einfluss bei der steuerlichen Bewertung der Stiftung genommen. „Der Finanzminister hatte zu keinem Zeitpunkt seine Hand auf der Angelegenheit“, hieß es aus dem Ministerium. Die Prozesse oblägen allein dem in MV für die Schenkungssteuer zuständigen Finanzamt Ribnitz-Damgarten. Dort lägen auch die erforderlichen Schenkungssteuerunterlagen. „Es ist davon auszugehen, dass das Ergebnis dieser Prüfung alsbald vorliegt.“

Fassungslosigkeit bei der Opposition

Die Opposition verlangt Aufklärung. „Dass Schenkungssteuererklärungen verloren gegangen sein sollen, lässt mich fassungslos zurück“, sagt der FDP-Fraktionschef René Domke. Es falle mittlerweile schwer, an Zufälle zu glauben. Sollten Unterlagen verschwunden sein, sei dies ein „ungeheuerlicher Vorgang“, so der Grünen-Abgeordnete Hannes Damm.

CDU, FDP und Grüne haben im Landtag einen Untersuchungsausschuss initiiert, der die Rolle der Landesregierung bei der Stiftung sowie mögliche Verquickungen mit Russland und Nord Stream 2 untersuchen soll. Deren eigentlicher Hauptzweck sei der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb gewesen, die Pipeline unter Umgehung der Sanktionen fertigzustellen, heißt es von der Opposition. Die Landesregierung hatte sich mit der Kehrtwende in ihrer Russlandpolitik ebenfalls für eine Auflösung der Stiftung ausgesprochen. Die Stiftung selbst hält eine Auflösung für rechtlich nicht möglich.

