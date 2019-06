Rostock

In rund 30 Städten und Gemeinden in MV dürfen die Wähler am Sonntag noch mal an die Wahlurne: Dort stehen die Stichwahlen um die Bürgermeister-Posten an. Die wichtigste Wahl findet in der größten Stadt des Landes statt. Dort treten Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) und der parteilose Unternehmer Claus Ruhe Madsen gegeneinander an. Madsen ist Däne, wurde von CDU und FDP nominiert und lag im ersten Wahlgang klar vor Bockhahn. 173 000 Rostocker sind zur Wahl aufgerufen. Die ist auch ohne Wahlschein möglich: Ein Ausweis reicht als Nachweis. Ebenfalls um einen hauptamtlichen Bürgermeister-Posten geht es in Heringsdorf auf Usedom. Amtsinhaber Lars Petersen ( CDU) wird dort von der parteilosen Laura Isabelle Marisken herausgefordert. Weitere Stichwahlen finden unter anderem in Garz auf Rügen, in Dömitz, Boltenhagen, Elmenhorst und Warin statt. Allein im Landkreis Rostock finden Sonntag noch acht Abstimmungen statt.

Andreas Meyer