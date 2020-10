Rostock

Auf vielen Äckern in MV dürfen Landwirte bald deutlich weniger Dünger verteilen. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus ( SPD) hat am Montag eine neue Analyse zu stickstoffbelasteten Flächen vorgestellt. Botschaft: Ab 2021 müssen die Werte vielerorts sinken, sonst droht eine empfindliche Geldstrafe der EU.

Backhaus : Hotspot-Gebiete genau identifiziert

857 000 Euro Strafe müsse Deutschland pro Tag zahlen, wenn die Stickstoff-Überdüngung im Wasser nicht drastisch gesenkt wird, so Backhaus. Daher solle ab Januar eine neue Düngeverordnung in MV gelten; derzeit würden dazu Verbände angehört. Basis ist eine landesweite Erhebung des Stickstoffeintrages in den Boden, von wo der Nährstoff oft in Grundwasser oder Flüsse und Seen gelangt. Ergebnis: Auf rund 13 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes, 175 000 von 1,3 Millionen Hektar, werde derzeit deutlich zu viel Stickstoff eingesetzt. Hier fänden sich im Grundwasser mehr als 50 Milligramm Stickstoff pro Liter.

Eine Karte weist aus: Jeder Landkreis ist von diesen „roten Gebieten“ betroffen. Unterstützung habe es vom anerkannten Forschungszentrum Jülich ( Nordrhein-Westfalen) gegeben.

Viel Kritik hatte der Minister für eine frühere Studie einstecken müssen, bei der die gut 50 Grundwasser-Körper in MV, quasi unterirdische Seen, analysiert wurden. Damit hätten Bauern in halb Westmecklenburg oder auf fast der ganzen Insel Rügen gravierende Einschnitte beim Düngen fürchten müssen.

Bei der neuen Analyse sei die Zahl der Messpunkte auf 560 verdoppelt worden, so Backhaus. Darüber hinaus sei der Stickstoff-Einsatz einzelner landwirtschaftlicher Betriebe in einem komplexen Verfahren hinzugezogen worden, so Hans-Eberhard Kape von der LMS Agrarberatung GmbH in Rostock. Auf diese Weise erfahre jeder Landwirt passgenau, welche seiner Flächen betroffen sind. Backhaus: „Die tatsächlichen Hotspot-Gebiete wurden jetzt identifiziert.“ Bei der alten Erfassung waren sogar 18 Prozent der Flächen als überdüngt erfasst worden.

Weniger Stickstoff und saisonale Sperrzeiten

Viele Betriebe sind weiterhin betroffen. Große Flächen liegen demnach östlich Wismars, im südlichen Landkreis Rostock oder im Südwesten der Insel Rügen. Dort wie auch in anderen stark belasteten Gebieten müssten die Bauern künftig einiges anders machen. 20 Prozent weniger Stickstoff müsse dort eingesetzt werden, hinzu kämen saisonale Sperrzeiten, so Kape. „Wir haben die Hoffnung, dass wir möglichst schnell aus den roten Gebieten wieder rauskommen“, erklärt Minister Backhaus. Er betont: Andere Bundesländer seien weitaus schlimmer betroffen.

Der Bauernverband MV lobt, dass bei den Flächen mehr unterschieden werden soll. Für eine Bewertung der Ergebnisse sei es aber noch zu früh, so Vize-Präsident Manfred Leberecht. „Wir müssen uns erst die Details anschauen.“

Umweltschützer mit Zweifeln an der Methodik

Der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) MV befürwortet den Ansatz, landesweit Stickstoff in Boden und Wasser reduzieren zu wollen. Allerdings sei es nicht möglich, „flächengenau den Stickstoffeintrag zu ermitteln“, moniert Agrarexperte Burkhard Roloff.

Das räumt Experte Kape dann auf Nachfrage auch ein: Die Flächen seien „statistisch hochgerechnet“ worden. BUND-Mann Roloff erklärt: „Die einzige Lösung in mit Stickstoff verseuchten Böden ist ökologischer Landbau.“

Von Frank Pubantz