Stiftung Bildungscampus MV: Der Krise getrotzt und Menschen Mut gemacht

Kölpinsee

Diese Präsentation vielfältiger Bildungsinitiativen, Seminare und sinnstiftender Gemeinschaftsprojekte besaß Format. Am Samstagabend hatte der Bildungscampus MV, seit 2018 und zunächst als „Das Usedom-Projekt“ im Geschäft, zur Bilanz des zurückliegenden Arbeitsjahres eingeladen. In einer lebhaften dreistündigen Abfolge von Präsentationen, einfühlsamen Songs einer jungen Band ohne Namen, Video-Botschaften sowie Vorträgen von Experten legten vor allem Jugendliche und junge Erwachsene offen, wie zivilgesellschaftliches Engagement aussehen und was es bewirken kann.

Für die in Zinnowitz ansässige Stiftung konnte Leiterin Anika Habermann beglückt feststellen: „Wir haben der Corona-Krise und mancher Unwägbarkeit getrotzt und mit ganz verschiedenen Aktionen viele Menschen, die gerade nicht auf der Sonnenseite stehen, erreicht, Hoffnung gestiftet und Mut gemacht.“ Das hat sich offensichtlich auch auf die Psyche der jugendlichen Akteure unmittelbar ausgewirkt, denn bei der Vorstellung ihrer Initiativen war nicht zu überhören, dass sie auch mit eigenen Vorbehalten brechen, Courage und Ausdauer beweisen mussten, um schließlich mit Stolz auf Gelungenes verweisen zu können.

Weihnachtspäckchen-Aktion für Senioren

Das gilt sowohl für die Weihnachtspäckchen-Sammelaktion zugunsten von Senioren im Zinnowitzer Haus „Sorgenfrei“ und den selbst produzierten Film gegen drohende Einsamkeit zum Fest als auch die zusammen mit der Obdachlosenkinderhilfe in Berlin gestartete Solidaritätsaktion „Spenden statt Hamstern“. Dabei ließen sie Betroffenen notwendige Dinge des täglichen Lebens zukommen. „Das erforderte nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch eine anspruchsvolle Logistik und den Willen, im Team arbeiten zu wollen“, schaut Petra Schönhöfer, Pressesprecherin der Stiftung, auf das Geleistete.

In Videobotschaften meldeten sich Umweltminister Till Backhaus (SPD), die Musiker Heinz Rudolf Kunze (mit einem Plädoyer für gesunde Wut) und Arno Zillmer sowie Kapitänin Carola Rackete zu Wort. Sie alle eint offensichtlich die Überzeugung, für den Erhalt unserer extrem gefährdeten Erde aktiv zu sein, nicht auf Anstöße (woher auch?) zu warten, sondern Ideen zu entwickeln, wie Ökonomie, Ökologie, Klimaschutz und soziale Verantwortung besser, wirksamer und gerechter als bisher in Einklang zu bringen sind. Wie dies jeder selbst ein Stück weit realisieren kann, machten Experten in Vorträgen deutlich.

Meeresforschungsprojekte für junge Leute

Besonders eindringlich gelang das dem Journalisten und Umweltaktivisten sowie Mitbegründer der Deutschen Meeresstiftung, Frank Schweikert aus Hamburg. Was er in Sachen Meeres- und Plastikmüll, Verlärmung der Ozeane, gestörtes Ökosystem Meere und Attacken auf genetische Codes in Gewässern zu berichten hatte, rief im erfreulich großen Auditorium im Bernsteinsaal des Strandhotels „Seerose“ große Nachdenklichkeit hervor. Dennoch machte er deutlich, wie junge Menschen in Meeresforschungsprojekten Gelegenheit finden können, etwas für mehr Nachhaltigkeit zu tun. Da jeder zweite Atemzug der Menschen aus dem Meer kommt, liege die Dringlichkeit solchen Handelns auf der Hand.

Der emotionale Höhepunkt des „Let’s talk“ überschriebenen Abends aber war die aufwühlende Live-Berichterstattung von Alea Horst aus Rheinland-Pfalz. Dort ist die junge Frau allerdings nur noch gelegentlich anzutreffen, denn nach erfolgreichen Jahren als Hochzeits- und Familienfotografin ist sie nun als Fotoreporterin überall dort in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs, wo die Not am größten ist. Bangladesch, Syrien, Flüchtlingslager in Griechenland, Küsten am Mittelmeer – die Bilder von Horst sind eindringlich, aufwühlend und machen zunächst ratlos.

Allerdings lässt die professionelle Fotografin zugleich immer auch das Schöne und Hoffnungsstiftende in den Gesichtern, oft von Kindern, aufschimmern. Vor allem dies und der starke Wille, eben nicht wegzuschauen, geben ihr die Berechtigung, sich „Fotografin für Menschenrechte“ zu nennen. Der Applaus für ihr Engagement war so herzlich wie anerkennend.

Hilfe für Ehrenamtler vom Landkreis

Dass auch Landrat Michael Sack (CDU) den Weg zur Präsentation gefunden hatte, ist gewiss nicht nur den Wahlkampfzeiten geschuldet. Denn er wusste unter anderem davon zu berichten, dass in Vorpommern-Greifswald drei Verwaltungsmitarbeiter in einem Projekt dafür wirken, dass Ehrenamtler in die Lage versetzt werden, Förderanträge richtig und erfolgsträchtig zu stellen. „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ heißt die zunächst dreijährige Aktion.

Man möchte zwar den Kopf schütteln darüber, dass es eine professionelle Hilfe geben muss, sich in die komplizierte Antragslyrik herein zu finden, doch es ist der pragmatische Versuch, etwas zum Besseren zu bewirken. Gesetzeslagen, Durchführungsverordnungen und die ganze urdeutsche Bürokratie zu entschlacken dürfte indes länger dauern – egal, wer ab September das politische Sagen in Berlin und Schwerin haben wird.

Die jungen Leute vom Bildungscampus wollen auf jeden Fall weiter die Finger in die Wunden legen – und selbst aktiv sein.

Von Steffen Adler