Stiko weitet Impf-Empfehlung für Schwangere aus: So läuft es in MV

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung für eine Corona-Schutzimpfung bei Schwangeren erweitert und sagt nun, dass für bestimmte Schwangere eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff – also mit Biontech/Pfizer oder Moderna – angeboten werden kann.

In der Begründung der Stiko heißt es dazu zunächst generell: „Die Stiko empfiehlt die generelle Impfung in der Schwangerschaft derzeit nicht. Eine Impfung in der Schwangerschaft ist jedoch keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch.“

Stiko: Unwahrscheinlich, dass Impfung Säugling schadet

Die Kommission ergänzt aber nun: „Schwangeren mit Vorerkrankungen und einem daraus resultierenden hohen Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung oder mit einem erhöhten Expositionsrisiko aufgrund ihrer Lebensumstände kann nach Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab dem 2. Trimenon angeboten werden.“

Desweiteren heißt es: „Die Stiko hält es jedoch für sehr unwahrscheinlich, dass eine Impfung der Mutter während der Stillzeit ein Risiko für den Säugling darstellt.“

„Ich bin sehr dafür. Das Risiko der Schwangeren, schwer zu erkranken und auf der Intensivstation behandelt werden zu müssen, entspricht dem Risiko in etwa eines 70-Jährigen – und die impfen wir auch.“ Prof. Dr. Marek Zygmunt, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Uni-Medizin Greifswald Quelle: Archiv

Experte aus Greifswald: Schwangere haben hohes Risiko, schwer an Covid zu erkranken

Prof. Dr. Marek Zygmunt, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Uni-Medizin Greifswald, begrüßt diese Entscheidung. „Ich bin sehr dafür. Das Risiko der Schwangeren, schwer zu erkranken und auf der Intensivstation behandelt werden zu müssen, entspricht dem Risiko in etwa eines 70-Jährigen – und die impfen wir auch“, sagt Zygmunt der OZ. Das Risiko für Schwangere, schwer zu erkranken, sei somit um das Mehrfache höher als bei gleichaltrigen nicht schwangeren Frauen.

Kathrin Herold, Vorsitzende des Hebammenverbandes MV, gibt hingegen keine Empfehlung für oder gegen eine Corona-Schutzimpfung ab und stellt klar: „Hebammen machen keine Impfberatung mit den Frauen. Das ist Aufgabe der Ärzte.“

