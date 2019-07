Swinemünde

Das Unternehmen Energopol Szczecin S.A. – Bestandteil eines Konsortiums, welches den Tunnel in Swinemünde bauen soll – beantragte beim Gericht überraschend den Konkurs. Das ist eine große Überraschung, selbst in Polen. Energopol ist ein anerkanntes Unternehmen, das seit 60 Jahren auf dem Markt tätig ist.

Was ist passiert, dass das Unternehmen den Konkurs beantragt hat? Ist etwa sogar der Bau des Swine-Tunnels gefährdet? Diese Fragen stellen sich viele Swinemünder und Autofahrer die die Schnellstraße S 3 von Stettin nach Swinemünde nutzen. Energopol ist einer der Bauunternehmer, die die Strecke hin zur Ostsee modernisieren. Die Behörden von Swinemünde beruhigen unterdessen die Bewohner und versichern, dass der Tunnelbau nicht gefährdet sei.

Swinemündes Präsident beruhigt

„Nach der Konkurs-Bekanntgabe von Energopol Szczecin, nahm die OZ Kontakt mit dem Vorsitzenden der Firma Porr Piotr Klezik auf und erhielt die Information, dass der Vertrag eine solche Situation dann vorsieht, dass einer der Aktionäre sich aus dem Projekt zurückziehen sollte. Seine Pflichten werden dann von anderen Aktionären übernommen. Die Situation in Bezug auf Energopol werde sich nicht auf den Verlauf der Investition auswirken und sie in keiner Weise gefährden. Ein Beweis dafür soll ein in den kommenden Tagen unterzeichneter Vertrag zum Kauf „einer großen Baumaschine sein, die unseren Tunnel bohren soll“, beruhigt der Präsident von Swinemünde, Janusz Zmurkiewicz.

Politik zeigt sich überrascht

Hinzuzufügen ist, dass Energopol mit 20 Prozent am Konsortium beteiligt ist. Inzwischen hat Mariusz Mierzwa, stellvertretender Direktor der Generaldirektion für Landesstraßen und Autobahnen, im polnischen Rundfunk Szczecin darüber berichtet, dass das Unternehmen über die Konkurs-Beantragung nicht informiert hatte. „Der Auftragnehmer des Knotenpunkts auf der Straße S 3 hat uns in keiner Weise über die Konkursbeantragung oder über seine Absichten informiert“, sagte Mariusz Mierzwa.

Subunternehmen wurden nicht bezahlt

Es stellte sich zudem heraus, dass die Firma Energopol keine Subunternehmer für ausgeführten Arbeiten bezahlt. Das Unternehmen hat auch Verzögerungen bei laufenden Investitionen. Die Firma betonte dennoch, dass der Grund für die heftigen Probleme nicht die Baustellen sind, sondern die ungünstigen Verträge, die in den Jahren 2015 und 2016 abgeschlossen wurden. Konkret heißt es: „Der Grund für die Beantragung waren die im Juni entstandenen Geschehnisse mit negativen Auswirkungen auf die Finanzlage des Unternehmens, was die Weiterführung des Unternehmens in seiner Grundtätigkeit ohne Unterbrechung und die Rückzahlung der Gläubiger möglich macht. Diese Probleme ergeben sich aus der Notwendigkeit, die 2015 und 2016 geschlossenen Verträge auszuführen", informiert Hubert Marciniak, Koordinator für Kommunikation bei Energopol.

Radek Jagielski