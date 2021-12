Stillstand zur Rettung der MV Werften: Neue Auflage für Genting-Konzern?

Wismar/Schwerin

Das große Zittern um die Zukunft der MV Werften geht weiter. Auch nach Weihnachten lägen keine Bekenntnisse von Werften-Mutter Genting Hongkong und der Bundesregierung zu nötigen Millionen-Darlehen vor, haben verschiedene Quellen am Montag erklärt. „Es gibt noch keine Einigung“, sagt MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).

300 Millionen Euro solle der Bund bereitstellen, damit das riesige Kreuzfahrtschiff „Global 1“ vollendet werden kann, so Meyer. „Das heißt, der Bund gibt 300 Millionen zusätzlich aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, um die ’Global 1’ zu Ende zu bauen“, so Meyer. Damit dies aber bis Mitte Februar erfolgt, müsse Genting vorher 60 Millionen Euro in die MV Werften stecken, um deren Liquidität zu sichern. Eine Bedingung des Bundes. Erst wenn das klar sei, werde wiederum das Land die bereits besiegelten 78 Millionen Euro „als Darlehen an Genting geben“, so Meyer. Er hoffe, dass dies bis Freitag klar sei.

Meyer: „Maritimer Strukturwandel“ ist nötig

Nach OZ-Informationen soll Genting auch eine Bürgschaft dafür abgeben, dass die „Global 1“ 600 Millionen Euro Erlös für den Fall bringt, sollte das Schiff nicht fertig werden. Damit tue man sich in Asien noch schwer, heißt es. Eigentlich soll das Schiff 1,5 Milliarden Euro wert sein.

„Wir müssen die Werften halten“, so Meyer kämpferisch. Genauso wichtig sei aber auch, einen nötigen Wandel in der maritimen Industrie zu vollziehen. Für Stralsund deute sich dieser an: „Das wird der erste Standort sein, wo wir gemeinsam mit den Akteuren vor Ort mit neuen Unternehmen den Strukturwandel angehen“, so Meyer. Plan: Die Stadt kauft das Areal, mehrere Dienstleister entwickeln zusammen mit der Kommune ein „maritimes Gewerbegebiet“. Ähnliches könne er sich in Warnemünde vorstellen. Sorgenkind bleibe allerdings Wismar.

Die Beschäftigten der MV Werften haben sich zu Weihnachten in einem emotionalen Brief an Politik und Genting gewandt. Inhalt: die eindringliche Bitte um schnelle finanzielle Hilfe. Zitat daraus: „Wir erwarten positive Nachrichten von allen Beteiligten der Verhandlungen. ... Uns geht es nicht um Geschenke, sondern um den Erhalt von Tausenden tarifgebundenen Arbeitsplätzen und wichtigen industriellen Standorten für die jeweiligen Regionen.“

Von Frank Pubantz