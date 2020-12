Stimmen Sie ab: Treffen Sie sich Weihnachten mit Ihrer Familie?

Rostock

Strengere Kontaktverbote für alle gelten im Dezember: Große Familienfeiern zu Weihnachten soll es nicht geben – und statt wie bisher mit maximal zehn Personen sind nur noch Treffen mit fünf Menschen aus zwei Hausständen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen allerdings nicht mit.

Zwischen dem 23. und dem 1. Januar sollen wieder größere Treffen erlaubt sein. „Wir wissen, dass gerade diese Zeit für sozialen Zusammenhalt unglaublich wichtig ist“, so MV-Regierungschefin Manuela Schwesig.

Wie stehen Sie dazu? Wie wollen Sie es persönlich an den Weihnachtsfeiertagen halten? Stimmen Sie bei uns ab!

Weiße Weihnachten und Kirchgang

Wenn man sich über die Weihnachtsfeiertage nicht persönlich mit engen Freunden und Verwandten treffen kann, hilft es einigen bestimmt, sich an anderen Dingen zu erfreuen. Wie sieht das mit Ihnen aus?

Gottesdienste sind nach den neuen Regeln der Landesverordnung weiterhin erlaubt – allerdings unter Auflagen. Es gelten während des Gottesdienstes die allgemeinen Abstands- und Hygieneregelungen, und es muss über die gesamte Dauer ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Ganz wichtig: Das Singen in der Kirche ist verboten.

Blick auf den Jahreswechsel

Auch für Silvester gibt es bereits eine Entscheidung: Raketen und Böller dürfen auch in diesem Jahr verkauft werden. Ein generelles Feuerwerksverbot wird es nicht geben. Aber: Städte und Gemeinden sollen das Böllern auf öffentlichen Plätzen untersagen. Genau das hatte Rostock beispielsweise schon seit Wochen geplant.

In der größten Stadt des Landes soll Feuerwerk am Stadthafen und am Warnemünder Strand untersagt werden.

Und wie sehen Ihre persönlichen Pläne für den Jahreswechsel aus?

Von RND/pat