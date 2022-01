Stimmen die Corona-Zahlen in MV? Opposition verlangt Klarheit

Rostock

Die Omikron-Variante des Coronavirus sprengt alle Dimensionen. Täglich werden neue Rekord--Infektionszahlen gemeldet. Angesichts dieses dynamischen Geschehens kommt die Frage auf: Stimmen die offiziell verbreiteten Corona-Zahlen noch?

Zweifel sind berechtigt: In vielen Nachbarländern ist die Inzidenz viel höher als in Deutschland. Jetzt fordert die Opposition im Schweriner Landtag Klarheit.

Nach offiziellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit (Lagus) vom Sonntag gibt es derzeit in MV 19 544 Corona-Infizierte, von denen 71 auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 788,1.

Hohe Dunkelziffer, weil weniger getestet wird?

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Harald Terpe, glaubt nicht so recht an diese Werte: „Experten nehmen an, dass die Dunkelziffer mindestens zwei Mal so hoch liegt, sie könnte aber noch höher sein.“ Das liege unter anderem am Testregime: „Auffällig ist, dass im Ausland deutlich mehr getestet wird“, so Terpe.

Laut einer Statistik wurden in Großbritannien bis heute fast 440 Millionen Corona-Tests vorgenommen, in Frankreich 217 Millionen und in Deutschland etwa 90 Millionen.

Testkapazitäten im Landtag klären

Die Grünen wollen nach Angaben ihres Fraktionschefs im Landtag anfragen, wie hoch die Testkapazitäten in MV insgesamt überhaupt sind. „Nur wenn wir wirklich alle Tests erfassen, bekommen wir ein klares Bild“, so Terpe.

Er regt an, die Bevölkerung zusätzlich stichprobenartig zu testen, um die tatsächliche Inzidenz zumindest hochrechnen zu können.

Labore sind an „absoluter Belastungsgrenze“

Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Katy Hoffmeister, meint: „Die Labore befinden sich derzeit an der absoluten Belastungsgrenze. Eine Sequenzierung ist daher sicherlich aktuell nur in sehr begrenztem Maße möglich. Wichtig ist es, dennoch einen aktuellen Überblick über die aktuelle Verbreitungsgeschwindigkeit von Omikron zu erhalten.“

Von der Landesregierung erwarte die CDU daher, dass die Zahlen transparent kommuniziert und Fehler, wie bei der Ausweisung der Inzidenzen nach dem Impfstatus, unterbunden werden. „Das ist elementar, um die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen nicht weiter zu schmälern“, betont Hoffmeister.

Zeitnahe Erfassung nicht immer möglich

Das Lagus räumt ein: „Bei steigenden Fallzahlen ist immer auch mit einem gewissen Meldeverzug zu rechnen. Angesichts des derzeitig hohen Fallaufkommens ist die zeitnahe vollständige Erfassung der ergänzenden Fallinformationen nicht immer möglich.“

Im zuständigen Gesundheitsministerium heißt es dazu: „Wir haben keine Information darüber, dass zu wenig getestet würde. Wenn wir tatsächlich alle Bürger regelmäßig testen würden, hätten wir vielleicht eine höhere Inzidenz. Aber das sind nur Mutmaßungen.“

Zahl stimmt zu hundert Prozent

Weiter heißt es: „Die für MV relevanteste Zahl ist die der Hospitalisierungsinzidenz. Und die stimmt zu hundert Prozent.“ Am Sonntag lag sie bei 5,4. Das bedeutet, dass von 100 000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage im Schnitt 5,4 wegen Corona ins Krankenhaus mussten. Der Wert bildet in MV derzeit die Entscheidungsgrundlage für die Corona-Schutzmaßnahmen.

Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Deutschland sollen nicht mehr alle per Schnelltest positiv Getesteten einen aufwendigen PCR-Test bekommen. Dafür sprachen sich die Gesundheitsminister der Länder am Samstag einstimmig aus.

Das Thema wird auch am Montag, 23. Januar, Thema bei der nächsten Bund-Länder-Runde sein. Von ihr erhoffen sich vor allem Gastronomie, Handel und Tourismusbranche Lockerungen.

Von Axel Büssem