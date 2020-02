Rostock

Hanse Sail, Rügenbrückenlauf, Schlittenhunderennen: Große Events in Mecklenburg-Vorpommern sind in den vergangenen Jahren immer wertvoller fürs Land geworden und bringen inzwischen insgesamt Milliarden Euro an Wertschöpfung und Werbekraft, wie das Wirtschaftsministerium MV errechnet hat.

Aktuelles Beispiel: der Rostocker Weihnachtsmarkt. Die Bruttowertschöpfung für die Stadt ist mit nun sechs Millionen Euro erneut gestiegen, bilanziert jetzt die veranstaltende Großmarkt GmbH Rostock die zurückliegende Adventszeit. Sprecherin Katrin Mau: „Wir hatten 1,5 Millionen Besucher, sechs Prozent davon kamen aus dem Ausland. Die großen Fährflotten waren im Dezember um 25 Prozent besser gebucht als in der restlichen Saison, die Hotels nahezu ausgebucht.“ Die Erlöse durch den Rostocker Weihnachtsmarkt steigen Jahr für Jahr kontinuierlich, immer um einige Prozent, betont Mau.

Welterbestadt Stralsund : Events sind bestes Marketing

In Stralsund ist der Rügenbrückenlauf enorm gewachsen: „Vor zehn Jahren kamen 2800 Teilnehmer, vergangenes Jahr wollten schon 5200 Läufer die Rügenbrücke passieren“, verdeutlicht Stadtsprecher Peter Koslik. Über die Hälfte buche rund um das Ereignis Übernachtungen, gehe in der Stadt essen und einkaufen. Die Wertschöpfung für die Region sei so in diesem Zeitraum von etwa 800 000 auf etwa zwei Millionen Euro gestiegen.

Koslik: „Wir setzen ganz bewusst auf Top-Events, um Gäste für Stralsund zu begeistern.“ Deshalb habe man in diesem Sommer eine Etappe der großen Deutschland-Radtour an den Sund geholt, habe den Ironman von Rügen übernommen, den das Ostseebad Binz nicht mehr veranstalten wollte.

Schlittenhunde-Rennen sorgt Anfang März für volle Hotels

Auch das Schlittenhunderennen „Baltic Lights“, das am Wochenende vom 6. bis 8. März in Heringsdorf auf Usedom stattfindet, hat kräftig zugelegt. 2016 hob Schauspieler Till Demtrøder das dreitägige Spektakel mit vielen Promis aus Film und Fernsehen aus der Taufe. Nun, im fünften Jahr erwartet der Organisator 60 000 Zuschauer, viele Hotels in den Usedomer Kaiserbädern sind dadurch in einer eigentlich besucherarmen Zeit ausgebucht.

„Wir erzielen einen Werbewert von 10,5 Millionen Euro fürs Land“, versichert Demtrøder. Ausgerechnet hat diese Zahl die Berliner Agentur Landau Media. Der Wert kommt zustande, weil über das Hunde-Promi-Spektakel vor Ostseekulisse TV-Sender wie ARD, ZDF, Sat.1, RTL und Pro7 oder Zeitungen wie Gala und SuperIllu berichten.

Tourismuschef: Gäste verbinden freie Tage gern mit besonderer Aktivität

„Die steigende Bedeutung der Top-Events ist deutlich spürbar. In der Nebensaison ziehen sie explizit Gäste, im Sommer werden sie immer lieber angenommen, um dem Urlaub Höhepunkte zu geben“, hat Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbandes, festgestellt.

Das Wirtschaftsministerium MV reagiert nun auf diese Entwicklung. „Grundsätzlich ist die Dichte der Veranstaltungen schon sehr gut, da geht es nicht mehr darum, die Menge, sondern eher die Qualität weiter zu steigern“, sagt Staatssekretär Stefan Rudolph ( CDU). Dennoch: Eine Analyse des Ministeriums habe ergeben, dass im Sport-Bereich ein weiteres „Super-Ereignis“ sinnvoll sei, das spektakuläre Bilder aus MV liefere.

Experten-Team tüftelt an Super-Sport-Event

Die Rostocker Marketingfirma ProEvent soll deshalb mit den Hochschulen Wismar und Stralsund herausfinden, welche große Sportveranstaltung dem Land noch mehr Renommee bringen kann. Das könne ebenso ein großes Tennisturnier wie ein besonderes Radrennen oder ein Lauf sein. Erste Vorschläge will die Kommission noch in diesem Jahr machen.

