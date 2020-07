Störtebeker räumt beim Meiningers Craft Beer Award 2020 ab

Stralsund

Viermal Gold und einmal Platin: Erneut konnten die Störtebeker Brauspezialitäten die Expertenjury des Meiningers International Craft Beer Awards überzeugen und holten sich fünf der begehrten Medaillen.

„Besonders stolz sind wir über die Auszeichnung des Roggen-Weizens zum besten Bier mit alternativem Getreide und die Platin-Medaille für unser Stark-Bier“, freut sich Biersommelier-Weltmeisterin Elisa Raus. „Damit zählen diese beiden Brauspezialitäten zu den besten des Wettbewerbs“, so Raus. Die Konkurrenz beim diesjährigen Craft Beer Award war sehr groß: Über 870 Biere wurden von den Jurymitgliedern in vier Tagen verkostet. „Ein hartes Stück Arbeit“, erzählt Elisa Raus, die in diesem Jahr erneut Teil des Verkosterpanels war.

Bestes dunkles Weizenbier

Mit den beiden besonderen Auszeichnungen für das Stark-Bier und das Roggen-Weizen, das bereits 2014 beim World Beer Cup zum besten dunklen Weizenbier gekürt wurde, haben die Brauer aus Stralsund erneut bewiesen, dass sie Handwerk verstehen und sowohl Bierliebhaber als auch Profis die besondere Aromatik der Biere schätzen.

Das sind die weiteren Gold-Gewinner

Dazu gab es in diesem Jahr noch drei weitere Gold-Medaillen für das Eis-Lager, das Nordik-Porter sowie für das Schwarz-Bier. Neben den eigenen Brauspezialitäten wurde auch ein Bier der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer ausgezeichnet. Das Bier „K.I.P.Z.“ nach dem Rezept der Braugruppe MTB aus Berlin war der Publikumsliebling des Hobbybrauer-Festivals – nun überzeugte es auch die Verkoster des Craft Beer Awards in der Kategorie „Experimental Style American Pale Ale mit Gewürzen“ und gewann Gold.

Award gibt es seit 2014

Seit 2014 vergeben hat sich der International Craft Beer Award des Meininger Verlags zu einem wichtigen Wettbewerb der Craft Bier Szene entwickelt. Im Vordergrund der Jurybewertungen stehen die Reativität der Brauer und die Sensorik der eingereichten Biere. Dabei wird nicht zwingend in jeder Kategorie Platin oder Gold vergeben. Schon seit Beginn nimmt die Störtebeker Braumanufaktur am Craft Beer Award teil und hat über die Jahre mehr als 30 der begehrten Medaillen holen können.Lesen Sie auch: Wo die Toten Hosen und Bundeskanzlerin Merkel speisten – Stralsunder Braugasthaus wird 25Corona-Krise: Brauereien in MV sind gleich mehrfach betroffen

