Strände an Ostseeküste von MV: So wurden die Abstandsregeln eingehalten

Zinnowitz/Hiddensee/Warnemünde/Kühlungsborn

Nach den Bildern von komplett überfüllten Stränden in Südengland haben viele Menschen am Wochenende auch besorgt auf die Strände an der deutschen Ostseeküste geschaut. In Schleswig-Holstein mussten am Samstag bereits am Mittag einige Strände und Parkplätze wegen drohender Überfüllung geschlossen werden.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde es stellenweise eng, der ganz große befürchtete Ansturm blieb jedoch aus. Wir haben uns an vielen Hotspots im Land umgesehen.

Anzeige

Zinnowitz auf Usedom

Entspannt startete die Sonneninsel Usedom ins zweite Ferienwochenende. Der befürchtete Riesenstau auf und von der Insel blieb aus. Der Verkehr rollte sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag ganz normal, wenn auch unentwegt. Lediglich die obligatorischen Brückenöffnungszeiten in Wolgast und Zecherin sorgten für einen kurzzeitigen Stopp in der Anreisewelle.

Weitere OZ+ Artikel

Zinnowitz: Touristen nutzen am Samstag das hochsommerliche Wetter am Strand auf der Insel Usedom zum Sonnen und Baden. Quelle: Stefan Sauer/dpa

In den Badeorten und am Strand selbst war allerdings zwischen Sonnabend und Sonntag ein deutlicher Unterschied wahrzunehmen: Während es am Sonnabend bei hochsommerlichen 29 Grad in Zinnowitz am Strand, auf der Seebrücke und auf dem Strandvorplatz und im Ort selbst sehr voll war, schienen viele Urlauber am Sonntag plötzlich verschwunden. Der Strand war leerer und die Zahl der Spaziergänger überschaubarer.

Lesen Sie auch: Regeln für Ostsee-Urlaub: Was ist an den Stränden in MV erlaubt und was nicht?

Vielleicht reisen aber auch zahlreiche Feriengäste erst noch an, vermutet Strandkorbvermieterin Sieglinde Luschnitz. Sie persönlich hat es lieber, wenn es nicht so voll ist. „Als es die letzten Tage so warm war, wollte jeder nur noch ans Wasser. Auf der Seebrücke war ein Gedränge wie in allerbesten Zeiten. Und Mundschutz trug kaum jemand“, sagt sie.

Wegen des bedeckten Himmels war der Strand von Zinnowitz am Sonntag nicht so voll. Quelle: Cornelia Meerkatz

Warnemünde , Kühlungsborn und Markgrafenheide

Am Strand von Rostock-Warnemünde kamen sich am Samstag die Besucher stellenweise so nahe, dass die Corona-Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Einige Leute brachten Tische und Stühle mit oder stellten Muscheln zwischen die Strandkörbe, was das Distanzhalten noch mehr erschwerte. Deutlich wurde der Andrang auch auf den Parkplätzen vor den Strandzugängen. Die waren so überfüllt, dass die Autos auf den Grünstreifen abgestellt wurden. Deutlich ruhiger ging es dagegen in Kühlungsborn zu. Auch in Markgrafenheide war genug Luft zwischen den Badegästen. Am Parkplatz musste man allerdings darauf warten, dass ein anderes Auto weg fährt.

Hochbetrieb am Samstag am Kühlungsborner Strand. Quelle: Frank Söllner

Hiddensee

Auf Hiddensee ging es vielerorts ruhiger zu als andernorts, doch die Fähre nach Vitte erwies sich am Samstag als Nadelöhr. Dort ging es ziemlich eng zu, viele Passagiere musste stehen, weil alle Sitzplätze belegt waren. Wegen der Corona-Bestimmungen ist auf der Fähre nur jeder zweite Sitzplatz freigegeben. Auf der Insel hingegen verläuft es sich ganz gut, wie auch die Urlauber Max Schmidt und seine Frau Wiebke bestätigen, die es sich am recht leeren Strand von Kloster gemütlich gemacht hatten. „Wir mögen es eher ruhig und das ist es hier auch jetzt“, sagen sie.

Auf Abstand zu anderen Strandbesuchern gehen Max Schmidt (v.r.) mit Sohn Magnus (11) und Frau Wiebke am Strand von Kloster auf Hiddensee. Quelle: Christian Rödel

Boltenhagen , Wohlenberg und Redewisch

Gut gefüllt war am Samstag der Strand von Boltenhagen, aber von einem Massenansturm konnte man auch dort nicht sprechen. Die Urlauber machten überwiegend einen entspannten Eindruck und freuten sich auf die Ostsee mit dem schönem Wetter. Die Parkplätze der Umgebung waren überwiegend besetzt, die Autos trugen Kennzeichen aus allen Bundesländern. Die Strandkörbe werden täglich mit vier Abstand aufgestellt. Nicht immer hielten sich jedoch nicht immer an die Abstandsregeln.

Gefüllt, aber nicht überfüllt: Der Strand von Boltenhagen Quelle: Helmut Strauß

Deutlich ruhiger als in Boltenhagen ging es an den Stränden von Wohlenberg und Redewisch zu.

Entspannte Stimmung am Strand von Redewisch. Quelle: Helmut StraussHelmut Strauss

Binz auf Rügen

In Rügens größtem Ostseebad Binz war der Strand am Sonnabend voll: „Aber wir hatten bei weitem keine englischen Verhältnisse. Es war immer noch genug Abstand zwischen den Leuten“, schätzt Hotelier Bernhard Franke ein, dessen Haus „ Villa Schwanebeck“ sich direkt hinter der Promenade befindet.

Franke hat auch keine Sorgen, dass es im Verlauf der Saison zu größeren Problemen kommen könnte: „Wir haben in MV sehr viel Platz an den Küsten, gerade in Vorpommern. Da sind auch andere Bedingungen als in Schleswig-Holstein, wo sich zum Beispiel in Timmendorf oder Scharbeutz sehr viele Urlauber drängen“, meint der Binzer.

Lesen Sie auch: Buchtipps für den Strandurlaub: Die schönsten Seiten des Sommers in MV

Bis zu 400 000 Übernachtungsgäste am Wochenende

Mit Gelassenheit betrachtete auch der Tourismusverband MV den touristischen Andrang am Wochenende. „Wir sind da ganz unaufgeregt. Ansturm trifft es nicht richtig. Das ist das, was man Sommer für Sommer erlebt, wenn die Menschen in die Urlaubsregionen aufbrechen“, sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern, der Deutschen Presse-Agentur. Dass nun aufgrund der Corona-Lockerungen mehr Gäste ins Land kämen, sei indes ein Trugschluss. Tagesbesucher aus anderen Bundesländern dürfen beispielsweise nicht einreisen, zudem seien die Kapazitäten in den Hotels, Pensionen und auf den Campingplätzen coronabedingt auf etwa 80 Prozent verringert.

Kommentar: Wir brauchen jetzt Anstand am Strand

Er rechnete an diesem Wochenende mit etwa 350 000 bis 400 000 Übernachtungsgästen, die Beherbergungsbetriebe seien damit weitgehend ausgelastet und würden das auch den Sommer über bleiben. „Im Regelfall würden dann noch bis zu 200 000 Tagestouristen kommen und die kommen nun eben nicht.“

An den Stränden und in den Urlaubsorten hätten sich die Urlauber weitgehend an die coronabedingten Abstands- und Einreiseregeln gehalten. „Wir haben einen Bäderdienst im Dienst. Wir haben bis jetzt keine Meldungen bekommen“, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg.

Mecklenburg-Vorpommern setzt bei der Öffnung für den Tourismus auf einen behutsamen Start, um eine Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Corona-Fall gewährleisten zu können. Grenzkontrollen gibt es nicht, stichprobenartige Kontrollen in den Urlaubsorten dagegen schon. Wer dann keine Buchung vorweisen kann, muss mit Sanktionen rechnen.

Die wichtigsten Ziele sind die Badeorte an der Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte. An diesem Wochenende hatten in sechs Bundesländern die Sommerferien begonnen.

Von OZ