Strafen bis 2500 Euro: So sollen Tagestouristen von Usedom ferngehalten werden

Insel Usedom

Die Bilder vom Wochenende sollen sich nicht wiederholen: Tausende Menschen, die auf den Seebrücken der Insel Usedom dicht an dicht unterwegs sind – ohne Maske und wohl vielfach auch unerlaubt. Dazu lange Autoschlangen mit Tagesausflüglern auf den Zufahrtswegen zur Insel auf der B 111 in Wolgast und der B 110 in Wolgast, die am Sonntagmittag von der Polizei abgeriegelt wurden.

Die Vorgänge schlagen auch zum Wochenstart hohe Wellen: Landrat Michael Sack (CDU) sagte, er prüfe nun mit dem Land, ob und wie Ausflügler, die illegal nach Usedom und damit in den Corona-Hotspot Vorpommern-Greifswald eingereist sind, bestraft werden könnten. Aktuell dürfen sich wegen der hohen Infektions-Zahlen dort nur Bürger aus dem Landkreis frei bewegen. Ansonsten sind Einreisen nur aus beruflichen und anderen zwingenden Gründen oder wegen Besuchen bei der Kernfamilie möglich.

Die etwa 215 Autofahrer, die am Sonntag von der Polizei abgewiesen wurden, bekamen zunächst nur einen Hinweis von der Polizei. Tausende andere Ausflügler waren bereits vorher auf die Insel gekommen.

Sack: „Wir schauen jetzt, was die Allgemeinverfügung des Landkreises bei unerlaubter Einreise zulässt.“ Denkbar seien für Touristen Strafgelder bis 2500 Euro.

Mobile Polizeikontrollen im Landkreis

Die Polizei kündigte weitere, vor allem mobile Kontrollen für die kommenden Tage an. Wann, wo und wie werde lagebedingt täglich entschieden und nicht vorher kundgetan, sagte Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. „Wir versuchen, das möglichst mit den eigenen Kräften sicherzustellen. Je nach Lage können wir aber auch auf Beamte der Bereitschaftspolizei zurückgreifen“, so die Sprecherin. So waren am Sonntag Beamte der 2. Bereitschaftspolizei-Hundertschaft aus Rostock nach Wolgast gekommen, um die Fahrzeuge zu kontrollieren.

Möglich sei auch, dass die Polizei in anderen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns kontrolliere, wo Menschenansammlungen zu erwarten seien. Schließlich seien Winterferien und deshalb könne es an beliebten Orten eng werden. Man könne allerdings auch nicht überall sein, sagte eine Sprecherin.

Unterstützt werden die Polizisten auf Usedom auch von den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes in den Kaiserbädern. Sie waren auch am Wochenende im Einsatz, wie Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) betont. „Es gab gemeinsame Streifen mit der Polizei. Bei dieser Masse an Tagestouristen wie am Wochenende kommen auch die Ordnungsämter an ihre personellen Grenzen. Trotz allem Verständnis für Touristen ist dies bei unserer derzeitigen hohen Inzidenz der falsche Zeitpunkt“, so die Bürgermeisterin.

Abgewiesene fuhren nach Freest, Lubmin und Rügen

Marisken hatte genau wie Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack am Wochenende den Innenminister kontaktiert und um Kontrollen der Inselzufahrten gebeten. Aber nicht alle Touristen, die nicht auf die Insel Usedom durften, verließen den Landkreis umgehend, wie es es die Allgemeinverfügung vorschreibt. Sie fuhren in Usedom nahegelegene Orte wie Freest oder nach Lubmin, um dort am Wasser das winterliche Naturschauspiel in Augenschein zu nehmen. Das wiederum ärgerte Ortsansässige, die von den zuständigen Ämtern mehr Kontrollen und die Sperrung der Seebrücken forderten.

Beobachtet wurde, dass Ausflügler aus MV, aber auch Berliner und Brandenburger nach dem Abweisen auf Usedom auf die Insel Rügen fuhren, was dort wieder für Kritik sorgte. So äußerte sich Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) nicht sonderlich erfreut über die vielen Tagestouristen, weil sie womöglich den seit Tagen sehr niedrigen Inzidenzwert gefährden könnten und wusste sich dabei eins mit vielen Einheimischen.

Landrat befürchtet erneut hohe Coronazahlen

Unterdessen schwant Landrat Michael Sack in Vorpommern-Greifswald trotz der schnellen Hilfe durch die Polizei vom Wochenende nichts Gutes für die kommenden Wochen. „Die in allen sozialen Medien geposteten Bilder von hunderten dicht an dicht stehenden Menschen auf den Seebrücken – und fast alle ohne Maske – sind für mich erschreckend. Sie machen deutlich, dass die Menschen, egal ob Einheimische oder Touristen, die Bemühungen des Kreises zur Senkung der Inzidenz nicht ernst nehmen oder nicht verstanden haben.“

Er rechnet angesichts der Leichtsinnigkeit vieler Menschen in der kommenden Woche, spätestens jedoch in zwei Wochen mit einem Anstieg der Coronazahlen. Sollte das eintreten, sagt Sack, sei jede noch so kleine Illusion von einer Lockerung der Coronamaßnahmen im Kreis hinfällig. „Ich hoffe, dass ich mich irre. Aber die Menschenmassen in den Usedomer Seebädern am Wochenende sagen mir etwas anderes.“

Seebrücken in Bansin und Ahlbeck gesperrt

Noch ein anderes Problem macht Heringsdorfs Bürgermeisterin Marisken Sorgen – die Leichtsinnigkeit einiger Bürger: „Teilweise gehen die Besucher auf dem zugefrorenen Meer bis auf wenige Meter an die offene Wasserkante heran. Ich habe unsere Feuerwehr gebeten, regelmäßig den Strand zu kontrollieren“, sagt die Verwaltungschefin. Trotz vieler Kontrollen sei aber jeder Einzelne gefragt, die Vorschriften einzuhalten und sich nicht unnötig zu gefährden.

Dies gilt auch für das Betreten der Seebrücken. Während die Heringsdorfer zugänglich ist, sind die Seebrücken in Ahlbeck und Bansin seit dem 10. Februar aufgrund der extremen Vereisung gesperrt. Das hat allerdings einige nicht davon abgehalten, die Absperrungen zu durchbrechen und die Kabelbinder zu durchtrennen. Die Absperrungen wurden inzwischen wieder instandgesetzt. „Die Seebrücken dürfen nicht betreten werden. Sie sind stark vereist und es herrscht akute Unfallgefahr“, so Marisken.

Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche