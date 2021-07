Strahlender Sonnenschein: So schön war das Wochenende in MV

In Mecklenburg-Vorpommern war das Wochenende mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen gesegnet. Einwohner und Touristen freuten sich über eine Abkühlung in der Ostsee wie in Warnemünde und Kühlungsborn. Eindrücke von den vergangenen Tagen zeigen wir hier in einer Bildergalerie.