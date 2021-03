Stralsund

Wenn sich der Stralsunder Wolfgang Häusler zu Wort meldet, kann es eigentlich nur um eines gehen: Kreisel. Oder besser gesagt: fehlende Kreisel. Der ehemalige Verwaltungsmitarbeiter war jahrelang in der Verkehrsplanung im Stralsunder Tiefbauamt aktiv. Ordnerweise Unterlagen zum Thema Kreisverkehr hat er gesammelt, Zeitungsausschnitte, wissenschaftliche Expertisen, Kommentare. Er ist überzeugt: Wo immer ein Kreisel gebaut werden könnte, sollte das geschehen. „Vor einer Ampel müssen die Autos stehen und warten. In Zeiten, in denen alle vom Klima reden, müssten wir doch versuchen, das zu vermeiden.“

Deshalb bezeichnet er Stralsunds neue Großbaustelle Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm als vertane Chance, mal wieder. „Die Kreuzung vor der Deutschen Bank hätte auch zu einem Kreisverkehr werden können. Oder die Kreuzung Greifswalder Chaussee unter dem Rügenzubringer. Genug Platz ist da.“

Kreisel sorgt manchmal für Rückstau – Ampel auch

Am Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm sind seit Anfang vergangener Woche Bauarbeiter am Werk. Eine Kreuzung „mit moderner Ampelschaltung“ soll laut Angaben der Stadtverwaltung innerhalb der nächsten 18 Monate entstehen. Kosten: 3,25 Millionen Euro. Etwa die Hälfte fördert die EU. Und warum kein Kreisel?

Die Verwaltung spricht von bis zu 40 000 Autos, die den Bereich jeden Tag passieren und davon, dass für einen angemessenen Kreisverkehr kein Platz wäre. Häusler hält dagegen: „Vom Carl-Heydemann-Ring in den Tribseer Damm gibt es einen Bypass.“ So bezeichnet wird eine Abzweigung, die neben der Kreuzung entlangführt. „Der sorgt für Entlastung. Wenn wir also von durchschnittlich 30 000 Fahrzeugen ausgehen, die durch den Kreisel fahren, wäre es ohne Weiteres möglich gewesen, einen zu bauen.“ Er schränkt ein: „Wahrscheinlich wäre, dass im Berufsverkehr eine Stunde am Morgen und eine am Abend längere Rückstaus entstehen. Allerdings wird es die auch bei den Ampeln geben“, ist er sich sicher.

„Das ist zermürbend“

Die Vorzüge eines Kreisverkehrs lägen auf der Hand: „Es gibt deutlich weniger Unfälle und wenn es kracht, dann ist es weniger schlimm. Denn die Geschwindigkeit ist reduziert. Es wird nicht bei gelb noch einmal Gas gegeben. Die Bau- und Unterhaltungskosten sind geringer. Und es muss weniger Fläche versiegelt werden.“ Wenn er sich mit seinen Argumenten an die Stadtverwaltung oder an Mitglieder der Bürgerschaft wendet, stoße er auf offene Ohren, sagt Häusler. Doch komme am Ende oft eine andere Entscheidung heraus. „Das ist zermürbend.“

Tatsächlich zeigte sich die Stralsunder Bürgerschaft in den Jahren 2016/17, als der Kreuzungsumbau auf der Tagesordnung stand, nicht abgeneigt. Und das, obwohl zwei Verkehrsgutachten davon abrieten, einen Kreisverkehr zu bauen. Diese gingen davon aus, dass eine Überlastung zu erwarten sei. Zu viele Fahrzeuge, die aus Richtung Rostocker Chaussee nach links in den Heydemann-Ring fahren, würden dafür sorgen, dass die Autos, die aus den anderen Straßen kommen, das Nachsehen hätten.

Kreisel mit Ampeln?

Um leistungsfähig genug zu sein, müsste ein Kreisel laut Gutachten zweispurig gebaut werden. Das wäre jedoch nur empfehlenswert, wenn sehr wenig Rad- und Fußgängerverkehr den Bereich passiere. Die Analysen gingen etwa von 350 Radfahrern pro Stunde aus – zu viel. Um sicher die Straßen überqueren zu können, hätten dafür wiederum Ampeln gebaut werden müssen.

Stralsunder Unfallschwerpunkte Seit Jahren führt die Polizei Stralsund die Kreuzung Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm als Unfallschwerpunkt. Im vergangenen Jahr hat es dort neunmal gekracht, in der Mehrzahl beim Abbiegen. Im Jahr davor kam es dort zu insgesamt 15 Unfällen, wie Polizeisprecherin Stefanie Peter mitteilt. In den vergangenen drei Jahren seien bei fünf Unfällen Personen verletzt worden. Das Unfallgeschehen in Stralsund ist nicht gleichbleibend. Zehn bis 15 Kreuzungen sind aktuell als Schwerpunkt ausgemacht. Als Beispiele zählt Stefanie Peter auf: Die Kreuzungen von der Prohner Straße zum Heinrich-Heine-Ring und zur Robert-Virchow-Straße, die Kreuzung Frankenwall/Knieperwall/Tribseer Straße und die Ecke Heinrich-Heine-Ring/Hans-Fallada-Straße. Auch im Kreisverkehr Prohner Straße/Parower Chaussee sowie am Werftkreisel kracht er häufiger. Eine umfassende Statistik wird in Kürze veröffentlicht.

Trotzdem bestanden bei Politik und Verwaltung konkrete Überlegungen, probeweise einen einspurigen Kreisel als Provisorium einzurichten. Als jedoch die veranschlagten Kosten von 40 000 Euro schon nach dem Einholen der Angebote auf mindestens 80 000 Euro anstiegen, wurde die Idee wieder beerdigt. Letztlich stimmte die Bürgerschaft für die Ampelkreuzung, auch weil mehr Fördergelder in Aussicht waren.

ADAC: Zu viel Verkehr für eine Spur

Zwar sorge ein Kreisel 80 Prozent des Tages für kürzere Wartezeiten als eine Ampelkreuzung, schreibt der ADAC in einem Praxisleitfaden zum Thema. Doch Carsten Willms, verkehrspolitischer Sprecher des ADAC Hansa, kann die Entscheidung der Bürgerschaft dennoch nachvollziehen. „Bei 40 000 Kfz müsste ein zweispuriger Kreisverkehr gebaut werden, eventuell sogar mit Ampeln, die die Einfahrt regeln“, begründet er.

„Hier ist man schnell bei über 75 Metern Durchmesser. Für den Stadtbereich sind derartige Kreisverkehr oft nicht sinnvoll, da die Wege für Fuß- und Radverkehr weit sind“, so Willms. Der Vorteil des Kreisverkehrs in Sachen Verkehrsfluss, Sicherheit und Kosten-Nutzenverhältnis nehme im Stadtverkehr ab circa 25 000 Fahrzeugen ab.

