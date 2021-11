Stralsund

Mit einem gestohlenen Auto ist ein 32-Jähriger in Stralsund vor der Polizei geflüchtet und wenig später gestellt worden. Der Mann hatte den Wagen am frühen Donnerstagabend entwendet, wie die Polizei mitteilte. Als Beamte das fahrende Auto entdeckten und den Dieb zum Anhalten aufforderten, fuhr dieser stattdessen mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Auf den Bundesstraßen in Richtung der A 20 erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde.

Mann versuchte, zu Fuß weiter zu fliehen

Die angeforderte Autobahnpolizei Grimmen legte dem 32-Jährigen dann mit einem sogenannten Stop Stick das Handwerk. Wird ein solcher Stick überfahren, entweicht langsam die Luft aus den Reifen. Der Wagen bleibt dabei kontrolliert fahrbar, ist jedoch nach wenigen Kilometern nicht mehr fahrtüchtig. Somit musste der Dieb sein Diebesgut auf dem Standstreifen abstellen und versuchte vergeblich, zu Fuß weiter zu fliehen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stralsunder Polizeibeamten nahmen ihn fest ließen das gestohlene Auto abschleppen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von RND/dpa