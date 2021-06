Stralsund

Es juckt einen in den Fingern: zum Paddel zu greifen und dann per Kajak ab auf den strahlenden Sund! Das Wetter der vergangenen Tage ist ja geradezu traumhaft gewesen. Wie sagten schon die ollen Römer: carpe diem, nutze den Tag!

Auf dem kabbeligen Sund herrscht ungewohnte Stille. Doch es gibt ein Foto-Ziel: das am Ausrüstungskai der Werft liegende Kreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“. Dann kommt der Moment: Wellen taxieren, die kleinste abpassen, Handy aus der Brusttasche – und Schuss! Bloß kein Blick aufs Display, sondern noch mal auslösen und dann beidrehen. Meine wackligsten Fotos bisher.

Viele Nationalitäten bauen an einem Schiff

Auf der MV Werft gegenüber wird nach zwei Probefahrten letzte Hand gelegt an das 165 Meter lange und 23 Meter breite 20000 BRZ-Expeditionskreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ der Polar-Klasse PC 6, größte Megayacht der Welt mit Eisklasse. Seitdem das 350-Millionen-Euro-Schiff am 21. Dezember 2019 ausgedockt worden ist, wurde – mit langer Corona-Unterbrechung – unter Hochdruck an dem luxuriösen Innenausbau gearbeitet, damit im Juli die erste Reise ab Reykjavik auf Island starten kann. Arbeiter und Spezialisten von Firmen aus der ganzen Welt, darunter Italien, Polen, China, Rumänien, Russland waren daran beteiligt.

Die ersten Reisen sind schon jetzt mit 200 Passagieren, die von 200 Crewmitgliedern betreut werden sollen, komplett ausgebucht. Das haben Crewmitglieder aus Brasilien, Japan und Indonesien berichtet, die in diesen Tagen Stralsund-Rundgänge unternehmen, unter anderem auch durch das Heilgeistkloster, wo sie der OZ gesagt haben: „Jetzt ist Cleaning angesagt, also wir bringen die Innenräume auf Hochglanz. Diese letzten Tage vor der Indienststellung sind immer die schlimmsten, da wird noch mal penibel in jede Ecke geguckt.“ Am Samstag, dem 26. Juni, wird die Frist abgelaufen sein, um das feine Schiff auslaufklar herzurichten. Dann nämlich wird das Schiff in Stralsund getauft.

Der haushohe Steven von MS „Crystal Endeavor“ – vom Kajak aus aufgenommen. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Danach kommt das „Loading“, wie die Beladung mit Proviant in der Bordsprache heißt. „Da müssen alle mit anpacken, das ist harte Arbeit!“ Für die geforderten Preise müsse den meist amerikanischen Gästen natürlich auch nur das Feinste geboten werden.

Eine Mitfahrt kostet bis zu 25 000 Euro

Geplant sind Island-Umrundungen mit kleinen Anlaufhäfen, die großen Schiffen verschlossen sind, darüber hinaus sollen Regionen zwischen Arktis und Antarktis angelaufen werden – die zu den entlegensten Punkten der Erde gehören. Zwei Hubschrauber und ein U-Boot werden dabei völlig neue Perspektiven und Eindrücke bieten. Das bietet bisher kein Konkurrenzunternehmen. Alles unter dem Motto: zwischen Abenteuer und Luxus. Die Gäste sind ausschließlich in Suiten von bis zu 105 Quadratmetern untergebracht, für die pro Person bis zu 25 000 Dollar hingeblättert werden müssen.

Wann genau das Luxusschiff Stralsund endgültig verlässt, wissen die Crewmitglieder auch noch nicht. Aber der Reisebeginn beziehungsweise die Einschiffung soll am 16. Juli in Reyjkjavik eingehalten werden. Der Kurs wird dann in maximal drei bis vier Tagen von der Ostsee rund um das dänische Skagen quer über die Nordsee in den Nordatlantik führen – natürlich ohne Gäste.

„Sicherlich werden dann noch Handwerker und Techniker einige Kabinen belegen“, sagt eine junge Frau von der Crew, „aber das ist bei neuen Schiffen meistens so: Arbeit bis zum letzten Augenblick“. Auf jeden Fall sei die „Crystal“ eine weltweit sichtbare Visitenkarte für den MV-Schiffbau und ihre Experten vom Sund.

Von Peer Schmidt-Walther