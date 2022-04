Stralsund

Immer, wenn die Tür aufgeht, zuckt Harald B. (Name geändert) zusammen. Jetzt ist es nur die Tür zum Patientenzimmer im Klinikum, die es ihm eiskalt den Rücken runter laufen lässt. „Ich weiß nicht, wie das zu Hause werden soll. Man erschrickt bei jedem Geräusch und traut sich nicht aufzumachen...“

Und das ist nur allzu verständlich. Was der Stralsunder am Abend des 6. April erlebt hat, ist körperlich und seelisch nur schwer zu verkraften. Als er die Tür öffnet, hört er nur von einer Gestalt mit Karnevalsmaske: „Jetzt bist du dran“.

Erst denkt Harald B., da erlaubt sich einer einen Scherz. Doch schnell wird klar, dass die Drohung ernst gemeint ist. Die dunkle Gestalt will Geld. Weil es der Wohnungsmieter nicht rausgeben will, sticht der Messermann zu. 27-mal – in den Bauch, in die Oberschenkel, nahe dem Auge, an den Armen...

„An der Schulter kam das Messer auf der anderen Seite wieder raus. Da wollte er wohl eigentlich die Halsschlagader treffen, um mich ruhig zu stellen. In dem Moment dachte ich wirklich, der will mich töten. Schmerzen habe ich nicht gespürt, weil ich mich gewehrt und mit ihm gekämpft und geschrien habe. Ich hab nur gemerkt, dass Blut ins Auge lief. Und ich hab gesehen, dass ich am Bein blute, aber das ganze Ausmaß der Verletzungen war mir nicht bewusst.“ Heute sieht er seinen Körper übersät mit genähten und geklammerten Wunden.

Nachbarn drücken mit Handtüchern die Blutung ab

Der Mann, der inzwischen im Krankenhaus 59 geworden ist, kann sich während der Messerattacke irgendwie losreißen und trommelt bei seinem Nachbarn an die Tür. Man kennt sich – und man hilft sich, denn Harald B. wohnt schon seit 2004 in diesem Grünhufer Neubaublock, wird als ruhiger und freundlicher Mann geachtet. „Die Nachbarn haben sofort Handtücher geholt und meine Wunden abgedrückt. Heute weiß ich, das hat mir das Leben gerettet. Ich bin froh, dass sie da waren.“

Die hinzugerufenen Polizisten unterstützen bei der Ersten Hilfe, bis Rettungsdienst und Notarzt kommen. Und dann geht alles ganz schnell. Im Krankenhaus folgen CT und schließlich die Not-Operation, denn ein Messerstich hatte auch die Lunge verletzt. „Bis zur Narkose habe ich alles mitbekommen“, sagt der Grünhufer und schiebt hinterher: „Es ist komisch, aber ich hatte keine Todesangst, ich hatte das Gefühl, die Ärzte kriegen das hin. Und so war es dann ja auch“, sagt er erleichtert.

„Die Angst bleibt“

Inzwischen ist der Verletzte außer Lebensgefahr. Die Wunden am Körper heilen langsam. Die seelischen brauchen länger. „Man fragt sich, wie das alles weitergehen soll. Natürlich bin ich froh, dass die Kripo jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen hat. Aber die Angst bleibt.“

Erstmal wird der Stralsunder, der im letzten Jahr zwei persönliche Schicksalsschläge hinnehmen musste, noch im Krankenhaus versorgt. „Aber was passiert, wenn ich rauskomme? Meine Wohnung ist noch nicht freigegeben. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich da wieder hin will und kann. Diese Bilder wird man doch nicht los. Und ich will gar nicht wissen, wie es da aussieht. Das ganze Blut auf dem Teppich und an der Wand...“

Opfer: Jetzt muss doch im Leben mal was Gutes kommen

Und noch etwas beunruhigt den Vater zweier erwachsener Kinder: „Man hat ja die Information an die Medien rausgegeben, wie viel Geld ich zu Hause hatte. Das ist ja wie eine Einladung, gleich noch mal vorbei zu kommen.“ Natürlich sei das Geld jetzt auf der Bank. „Ich hatte es zu Hause, weil ich mir ein neues Auto kaufen wollte. Das war mein mühselig Erspartes“, erzählt er.

Aber Harald B., der in der Landwirtschaft arbeitet, ist optimistisch, dass er die Ängste überwinden kann. Er weiß, er wird gebraucht, auf Arbeit, aber auch bei seinen Söhnen und den Eltern. Und mit den beiden Brüdern verbindet ihn das Hobby Motorsport, das man ab Frühjahr wieder ausleben wollte. „Nackenschläge hatte ich jetzt genug, jetzt muss im Leben doch noch was Gutes kommen“, verordnet sich Harald B. selbst eine Portion Optimismus.

Von Ines Sommer