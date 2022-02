Stralsund

Von der Quote her war der letzte Stralsund-Krimi „Wilde Hunde“ überragend. Das Team um Schauspielerin Katharina Wackernagel erreichte zur Primetime am Sonnabendabend unglaubliche 7,22 Millionen Zuschauer. Laut dem Portal TV-Wunschliste war es nicht nur die größte Reichweite des Abends, sondern auch das zweitbeste Ergebnis für die ZDF-Reihe insgesamt. Satte 25,2 Prozent Marktanteil wurden so erzielt und auch bei den Jüngeren waren erfreuliche 10,7 Prozent auf Täterjagd. Damit kochte die Stralsund-Krimi-Crew sogar die Finalfolge des Dschungelcamps ab. Zum Vergleich: Lediglich 4,96 Millionen Zuschauer wollten am Sonnabend sehen, wie Filip Pavlović zum Dschungelkönig gekürt wird.

Stralsund-Zuschauer üben scharfe Kritik am Krimi

Auch wenn dem ZDF mit „Wilde Hunde“ ein echter Quoten-Hit gelungen ist, hagelte es im Nachhinein von Zuschauern Kritik. Besonders den Zuschauern aus Stralsund fehlte es in dem Streifen offenbar an Szenen und Schauplätzen aus der Hansestadt. „Der Film war das Letzte“, heißt es unter anderem von Roswitha Gimm. „Was von Stralsund zu sehen war, war das Auto mit Stralsunder Kennzeichen. Vor Jahren waren die Filme gut. Aber die letzten waren nur Müll“, polemisiert sie weiter. Damit ist sie aber nicht allein. „Dem kann ich mich nur anschließen“, kommentiert Kirsten Tiepelmann. „Selten solch einen schlechten Krimi gesehen. Von Stralsund ist nichts zu sehen gewesen. Ich bin maßlos enttäuscht.“

Facebook-Nutzer nörgeln: „Nichts von unserer schönen Stadt zu sehen“

„Ich habe mich bis zur Hälfte gequält“, schreibt Georgina Blumert. „Langweilig, langweilig und sagte ich schon langweilig?“, nörgelt sie weiter. „Und nichts von unserer schönen Stadt zu sehen.“ Ein bisschen Stralsund hat der Facebook-User Bürger Thoms immerhin entdeckt – und zwar die Rügenbrücke. „In der Qualität brauche ich keinen Stralsund-Krimi mehr“, poltert er. „Dann sollen sie ihn nach Greifswald verlegen. Da ist der Anspruch bedeutend geringer. In der grauen Stadt.“

„Wilde Hunde“ wurde in SH, MV und Hamburg gedreht

„Gähn langweilig“, kommentiert Gabriele Ela Spindler. „Von Stralsund fast keine Spur. Hätte auch in HH gedreht sein können.“ Und damit hat sie teilweise sogar recht. Denn gedreht wurden etliche Szenen in Hamburg, Schleswig-Holstein und auch in Stralsund. Denn das „Stralsund“ im Stralsund-Krimi ist natürlich eine Fiktion der echten Hansestadt. In der Reihe steckt mal mehr, mal weniger Stralsund drin. Dabei spielen die Produzenten viel mit dem Setting. So war in der Doppelfolge „Das Manifest“ und „Medusas Tod“ nicht nur viel Stralsund zu sehen, sondern auch der echte Bürgermeister Alexander Badrow (CDU) hatte einen Gastauftritt – als fiktives Stadtoberhaupt. Bei „Wilde Hunde“ werden dem fiktiven Stralsund eben auch neue Facetten hinzugefügt.

Wer den Stralsund-Krimi verpasst hat und ihn noch nachschauen will, hat dazu noch die Möglichkeit über die ZDF-Mediathek.

Von Kay Steinke