Nach 2020 wird es auch in diesem Jahr am 31. Dezember kein Molen-Feuerwerk in Stralsund geben. Zunächst wollte die Hansestadt kleine Überraschungsfeuerwerke an mehreren unbekannten Orten der Stadt starten. Nachdem auch das laut Landesverordnung verboten ist, steht nun eine Kirche im Mittelpunkt.