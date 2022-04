Nach einer schweren Messerattacke sucht die Stralsunder Polizei weiter nach einem mit einer Karnevalsmaske vermummten Täter. Was ist über diesen bekannt? Wie steht es um den Zustand des Opfers? Über diese und weitere Details informiert die OZ vor Ort aus Grünhufe.

In der Vogelsangstraße in Stralsund hat sich in der Nacht zu Donnerstag ein schreckliches Verbrechen ereignet. Quelle: Stefan Sauer