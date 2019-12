Stralsund: Neue Luxusyacht „Crystal Endeavor“ wird gerade ausgedockt

Stralsund

Und wieder dockt MV Werften ein neues Schiff aus: In Stralsund wird seit dem frühen Sonnabendmorgen die Luxusyacht „ Crystal Endeavor“ aus der Halle gezogen – ganz langsam, Stück für Stück. Wie schon beim Ausdocken der „ Global Dream“ – dem nach Passagierzahl größten Kreuzfahrtschiff der Welt – im November in Rostock-Warnemünde ist auf der Werft während des Prozesses nur das dafür zuständige Personal unterwegs, die restliche Belegschaft ist bereits im Weihnachtsurlaub.

Zur Galerie Bilder von der „Crystal Endeavor“

Die 164 Meter lange „ Crystal Endeavor“ muss die Halle verlassen, weil dort auch schon an den Segmenten der „Global II“ gearbeitet wird. Die brauchen immer mehr Platz. Deshalb muss die Luxusyacht raus. Sie wird an der Kaianlage fertig gebaut. Vor allem der Innenbau steht nun an. 2020 soll der Neubau ausgeliefert werden. Dann ist er laut Auskunft der Reederei Crystal Cruises die weltweit größte Luxus-Expeditionsyacht mit Eisklasse.

Schiff ist 2020 in Tropen und den Polarregionen unterwegs

Kreuzen soll die „ Crystal Endeavor“ mit dieselelektrischem Antrieb (maximal 18 Knoten) in den Tropen und den Polarregionen. Weil sie auch Eis aushalten muss, ist der Rumpf mit mehreren, dicken Eisspanten verstärkt worden. Die Spanten sind ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Denn: In der Polarregion ist der nächste Hafen weit weg.

An Bord gibt es ausschließlich Suiten – 37 bis 290 Quadratmeter groß mit Balkon. Insgesamt sind es 100 für 200 Gäste. Auch ein Mini-U-Boot soll zur Ausrüstung gehören. Reisen für die Jungfernfahrt im August 2020 beitet Crystal Cruises bereits seit dem Frühjahr im Internet an. Die 17-tägige Tour führt von Tokio aus in den fernen Osten Russlands und zu den japanischen Inseln. Kostenpunkt: ab 25 000 Dollar pro Person. Die Nachfrage sei laut Crystal enorm. Das Schiff wird für den amerikanischen Markt gebaut, aber 40 Prozent aller Anfragen kommen aus China.

Mehr Infos:

„ Global Dream“ erfolgreich ausgedockt

Ein Riese auf Reisen: „ Global Dream“ nimmt Kurs auf Wismar

MV Werften präsentieren neuen Schiffstyp: Schwimmender Luxus für die Hotels dieser Welt

Finanzierung, Bau, Betrieb: So wollen die MV Werften sich Aufträge für Jahrzehnte sichern

Von Kerstin Schröder