Stralsund

Aus der Luft in die Meerestiefe: Der Ozeanograf Burkard Baschek (50) wird neuer Chef des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund. Im Jahr 2016 überflog der Physiker die Ostsee mit einem Zeppelin auf der Suche nach Meereswirbeln. Nun taucht er in die Welt der Fische und Meeressäuger ein. Die OZ sprach mit ihm über seine erste Begegnung mit dem Museum, künstliche Pinguine und seine Pläne. Er tritt nach dem Sommer seinen neuen Job an.

OZ: Herr Professor Baschek, können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit dem Deutschen Meeresmuseum erinnern, und welchen Eindruck hatten Sie?

Baschek: Ja, ziemlich genau. Im Jahr 2013 besuchte ich das Museum mit meiner Familie. Meine Kinder sind in den USA aufgewachsen, weil ich dort eine Professur an der University of California Los Angeles (UCLA) hatte. Dort haben wir viele Aquarien besucht, wollten daran nach der Rückkehr in Deutschland anknüpfen. Das neue Ozeaneum und das Meeresmuseum haben uns sehr begeistert, vor allem das Makrelenschwarm-Aquarium und die Ausstellung, die hier stärker auf Fakten orientiert als in den USA, wo alles etwas schriller, bunter und eventgetriebener ist.

Sie sind Institutsleiter am Helmholtz-Zentrums Hereon in Geesthacht (ehemals Helmholtz-Zentrum Geesthacht), wechseln nun nach Stralsund. Warum haben Sie sich auf die Stelle beworben?

Nun, ich habe mich nicht aktiv beworben, sondern bin angesprochen worden. Ich habe mich in Geesthacht sehr wohl gefühlt, die Arbeit war interessant. Aber die Herausforderung, das meistbesuchte Naturkundemuseum in Deutschland zu leiten, hat mich gereizt.

Warum?

Die Entwicklung des Deutschen Meeresmuseums in den vergangenen Jahrzehnten ist schlichtweg beeindruckend. Die Besucherzahlen, die Ausstellungen sind bemerkenswert. Der begonnene Umbau des Meeresmuseums mit einem Korallenaquarium und der geplante Forschungsneubau auf dem Dänholm sind zwei gigantische Projekte, die ich gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort mit Leben füllen will. Wir können uns auf dem Erfolg nicht ausruhen, sondern müssen daran anknüpfen.

Ihr Vorgänger Dr. Harald Benke hat die Messlatte sehr hochgelegt. Wie wollen Sie das toppen?

Es ist eine große Aufgabe, eine Brücke zwischen Forschung und Ausstellung zu bauen und den Besuchern nahezubringen, was an Meeresforschung möglich ist und wem sie nützt. Gerade die Korallen sind ein Beispiel dafür: Von ihrer Bedeutung in den Meeren, der Zerstörung durch die Erwärmung der Ozeane, über Arterhaltung bis zur Züchtung. Auch in der Meerestechnologie gibt es noch Bereiche, die man deutlich besser darstellen kann. Am Helmholtz-Zentrum arbeiten wir an künstlichen Pinguinen, die als Meeresroboter eingesetzt werden können. Auch das kann stärker in den Fokus rücken.

Im Jahr 2016 überflogen Sie mit einem Zeppelin die Ostsee auf der Suche nach Meereswirbeln. Inwieweit hat die Expedition Uhrwerk Ozean ihre Entscheidung, nach Stralsund zu wechseln, beeinflusst?

Es war weniger die Zeppelin-Fahrt über diese schöne Landschaft, sondern eher die Art der Wissenschaftsvermittlung- und kommunikation. Mit dem Projekt Uhrwerk Ozean, in dem auch der Meereswirbel-Flug involviert war, haben wir ein Multimediaprojekt mit Planetariumfilmen, 360-Grad-Animationen und mit Webseiten entwickelt. Über die Faszination an neuen Technologien wie Virtual-Reality-Brillen, 3D-Hologrammen können junge Leute auch im Meeresmuseum an diese Themen herangezogen werden. Das Wichtigste werden aber die Aquarien bleiben. Diese technologisch cool zu ergänzen, ist eine spannende Aufgabe. Stellen Sie sich vor: Sie können Wale, Delfine mit einer 3D-Brille umlaufen und ihnen virtuell ganz nahe sein. Wenn man 800 000 bis 900 000 Besucher erreichen will, muss man spannende Zugänge schaffen.

Ihr Vorgänger war Walforscher, hat die Meeresbiologie in seiner DNA. Sie sind Ozeanograf, kommen als Physiker von den harten Naturwissenschaften. Wird das die wissenschaftlichen Akzente verschieben?

Am Deutschen Meeresmuseum wird hervorragende Forschung betrieben – gerade mit dem Schwerpunkt der Ostseeforschung. Es gibt keinen Grund, dies zu ändern. Es geht eher darum, die Sachen zu ergänzen und das Zusammenspiel von physikalischen Prozessen mit der Biologie stärker in den Vordergrund zu rücken. Der Temperaturanstieg im Wasser, die Rolle von Meeresströmungen, ph-Wert-Veränderungen, neue Messverfahren, das sind Fragen, die man ganz klar im internationalen Kontext beantworten muss. Ich möchte, dass wir uns breiter und internationaler aufstellen.

Was haben Sie 2016 bei ihrer Zeppelin-Fahrt über die Ostsee über Meereswirbel herausgefunden?

Wir haben erstmals gesehen, wie sich Meereswirbel aufbauen und nach zehn Stunden wieder zerfallen. Wir verstehen jetzt das Zusammenspiel von Meeresströmungen und Algenanreicherungen viel besser, konnten beobachten, wie Partikel und Algen in Meereswirbel hineingezogen werden. Wir konnten sehr viel über die Dynamik der Wirbel lernen.

Von Martina Rathke