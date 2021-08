Stralsund: Radfahrer stürzt bei Unfall und verletzt sich stark – Autofahrer begeht Fahrerflucht

Stralsund

Am Sonnabendmorgen kam es in Stralsund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 51-jährige Fahrradfahrer fuhr auf dem linken Gehweg des Frankendammes aus Richtung Wasserstraße kommend in Richtung Greifswalder Chaussee. Auf Höhe der Einmündung zur Quergasse kam von dort ein VW herausgefahren. Dieser sah den Fahrradfahrer auf dem Gehweg und bremste sein Fahrzeug stark ab. Auch der Radfahrer bremste sein Fahrrad ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dieses tat er aber so stark, dass er sich mit dem Fahrrad überschlug und auf den Gehweg stürzte.

Zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad kam es nicht. Bei dem Sturz wurde der Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Helios Hanseklinikum von Stralsund gebracht werden musste.

Der Fahrer des VW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen diesen wurden Anzeige wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Von RND