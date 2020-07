Stralsund/Greifswald

Schunkeln, schwofen, schalala: Die Hansestadt Stralsund wird im nächsten Jahr für einen Tag zur Schlager-Hauptstadt Deutschlands. Am 12. Juni 2021 plant die Greifswalder Internet- und Eventagentur „Haus neuer Medien“ (HNM) in der Stadt am Strelasund die Riesenparty „Schlager pur – Das Megafestival“.

Bis zu 5000 Fans werden dann auf der Mahnkeschen Wiese direkt unter der Rügenbrücke singen und tanzen – stundenlang, von Mittag bis Mitternacht. So jedenfalls plant es HNM-Chef Marcel Glöden.

Anzeige

„Wir sehen das als Aufweckschuss nach der Corona-Krise“, sagt Glöden. Der 39-Jährige und sein Team haben dafür eine ganze Reihe von Stars der Schlagerszene verpflichtet. Einer der bekanntesten: Michael Wendler, der mit Hits wie „Sie liebt den DJ“ oder „Egal“ sowie durch zahlreiche Auftritte in Fernsehshows – unter anderem im RTL-Dschungelcamp – bekannt wurde. Zuletzt sorgte „Der Wendler“, der selbst 48 Jahre alt ist, durch seine Hochzeit mit der 19-jährigen Laura Müller für Schlagzeilen.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Von Michael Wendler, über Ella Endlich bis Beatrice Egli: Sie alle sind nächstes Jahr am Sund zu sehen

Eine ganze Reihe Schlager-Stars wird kommen

Er ist aber bei Weitem nicht der einzige Star, der am Sund zu erleben sein wird. Auftreten werden laut Marcel Glöden auch Oli P., Ella Endlich, Beatrice Egli, Sonia Liebing, Giovanni Zarrella, Vincent Gross und Melanie Jaeger. Außerdem sind zwei weitere Top-Acts geplant. Wer das sein wird, will Marcel Glöden aber erst im August offenbaren. Dann wird auch erst der Ticket-Verkauf für das Schlager-Event starten.

Er holt die Stars an den Sund: Marcel Glöden. Quelle: Tilo Wallrodt

Glöden und sein Haus neuer Medien hatten bereits im vorvergangenen Jahr auf dem Anklamer Flugplatz ein Schlager-Event veranstaltet. 6000 Gäste bejubelten zehn Stunden lang Stars wie Bernhard Brink, Nik P., Beatrice Egli, DJ Ötzi und Vanessa Mai. Allerdings gab es auch Probleme mit der Wasser- beziehungsweise Getränkeversorgung. Zeitweise mussten die Gäste in sengender Sonne eine knappe Stunde an den Getränkewagen anstehen. Unter anderem hatte die Kühlung versagt. „Aus heutiger Sicht muss man klar sagen: Der Dienstleister hatte sich nicht auf die Gegebenheiten eingestellt“, sagt Glöden. Es habe aber nicht einen Fall von Dehydrierung im Publikum gegeben. In Stralsund werde man besser vorbereitet sein.

Schlagerparty in der Tradition der Sundkonzerte

Was dafür spricht, dass dies klappt, ist, dass Glöden und sein Team in den vergangenen Jahren in ganz Vorpommern und auch am Strelasund bereits eine Vielzahl von Konzerten erfolgreich auf und über die Bühne gebracht haben: am Sund etwa mit Silbermond, Matthias Reim, Roland Kaiser oder dem Rapper Cro. Glöden sieht die Schlagerparty im kommenden Jahr denn auch in der Tradition dieser „Sundkonzerte“ – vereint mit dem Anklamer Schlagerfestival aus dem Jahr 2018. „Wir schließen das zusammen“, sagt Glöden.

Bis zu 400 Leute werden in Stralsund damit beschäftigt sein, das Schlagerfest zu organisieren und abzusichern: vom Einlasser über Security-Personal und Getränkeverkäufer bis hin zu Sanitätern und Feuerwehrleuten. Glöden möchte auch Tribünen errichten lassen, damit es auch Sitzplätze gibt. Das Budget für die Veranstaltung liegt inklusive der Honorare für die Künstler bei mehreren 100 000 Euro.

Sparkasse Vorpommern ist Präsentator

Finanziert wird die Schlagerfete durch die Eintrittskarten, die um die 50 Euro kosten sollen, und Sponsoren – unter anderem die Sparkasse Vorpommern, die das Festival präsentieren wird. Dem Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) ist wichtig, „dass derjenige, der ein solches Event veranstaltet, nicht noch Geld mitbringen muss“, wie er sagt. Er könne zwar noch keine klaren Zusagen machen, inwieweit die Hansestadt Stralsund das Schlagerfestival unterstützen könne, er sei aber zuversichtlich, dass „ein bisschen Sponsoring“ möglich ist.

Mit einem ähnlichen Andrang wie hier in Anklam 2018 rechnet der Veranstalter auch beim Schlagerfestival in Stralsund. Quelle: Meerkatz Cornelia

Stralsunds Oberbürgermeister freut sich riesig

Für Stralsund sei das Event in jedem Fall „eine super Geschichte, die gut laufen wird“, so Badrow. Er sieht – ähnlich wie Veranstalter Marcel Glöden – die Party „als Zeichen und Signal, das wir nach der Corona-Krise brauchen. Und mit der Besetzung an Stars kriegen wir die Hütte sicher voll!“ Das Festival, so Badrow, werde „eine richtig schöne Sache. Ich danke schon mal dem Veranstalter und allen, die mitmachen. Das wird ein Riesen-Event. Ich freue mich total darauf.“

Von Thomas Pult