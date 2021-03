Stralsund

„Wie viele Fischstäbchen würden wohl aus dem Kerl hier werden?“, fragt sich Martin Jost (37) scherzhaft. Klar ist, dass man genau das Gegenteil machen möchte, als diesen imposanten Schwertfisch zu essen.

Eigentlich wäre Mund-zu-Schwert-Beatmung das Mittel der Wahl. Denn diesen kolossalen Fund vor sich zu haben, ist eine gleichermaßen spannende wie seltene Gelegenheit, sogar für den versierten Tierpräparator.

Tiere für das Meeresmuseum Stralsund

Für das Meeresmuseum Stralsund präpariert Martin Jost mit seinem Team seit Jahren diverse Tiere für die vielseitigen Ausstellungen. Der Schwertfisch, der einem Fischer ins Netz gegangen war und seine Heimat eigentlich in den Tiefen des Ozeans hat, ist ein ganz besonderes Stück.

Martin Jost und Louisa Bosse hüllen den Schwertfisch in buntes Silikon Quelle: Christian Rödel

Um das Tier später so gut wie identisch als Präparat herstellen zu können, wird der mächtige Fisch in ein Silikonbett eingelassen und damit übergossen. Darüber kommt zum Stabilisieren eine Mischung aus Glasfaser mit Epoxidharz.

Der große Moment, wenn das Silikon wieder abgezogen wird, ist ein Atemrauber. „Es könnte auch passieren, dass etwas nicht funktioniert hat, das Silikon nicht fest wird. Dann wäre alles umsonst gewesen. Wenn es klappt, mach’ ich ein Fass auf“, sagt Martin Jost in freudiger Erwartung.

„Wir werden an unsere Schmerzgrenze kommen“

Wir dürfen live dabei sein, als der silikonisierte Schwertfisch aus seiner Verpackung geschält wird. Martin Jost warnt noch vorab: „Wenn wir die Fischhaube öffnen, werden wir an unsere Schmerzgrenze kommen.“ Er meint damit den Geruch des toten Fischs, der in gefrorenem Zustand mit dem Silikon überzogen und nicht weiter gekühlt wurde. Gottseidank nur eine leere Drohung. Das Team jubelt, es hat alles wunderbar geklappt und es riecht nicht mal sonderlich. „Ich bin heilfroh, dass es funktioniert hat“, sagt Jost erleichtert.

Präparator Martin Jost ist froh, dass der Abdruck so gut funktioniert hat Quelle: Christian Rödel

Stärker auf den Magen drückt indes der säuerlich beißende Geruch, der aus den Räumen der Kollegen strömt. Dort wird gerade der Mageninhalt eines Schweinswals auseinandergenommen, um anhand der gefundenen Knochen, sein bevorzugtes Fischfutter zu identifizieren. Riechen sollte man aber auch an der Silikonhülle des Schwertfisches besser nicht, sie hat das wenig angenehme Aroma des toten Wassertieres angenommen.

„Vom Wasserfloh bis zum Wal machen wir alles“

Nicht nur eine resistente Nase braucht ein Tierpräparator, sondern auch künstlerisches Talent. Das ist Martin Jost definitiv gegeben. Neben dem Modellieren der Tierkörper fliegen seine Finger über das Papier und zeichnen mit Pinseln und Airbrush Ideen für die Konzeption der neuen Ausstellung. „Vom Wasserfloh bis zum Wal machen wir eigentlich alles.

So hat man jeden Tag was Interessantes“, schwärmt der Präparator von seinem Beruf, den er mit Leidenschaft ausübt. Gerade modelliert er eine Ananas-Seewalze, seine Kollegin Stefanie Westphal bastelt an einer Vielzahl langer und dünner Röhrenaale. Hier sind Maßarbeit und Fingerfertigkeit gefragt.

Welches Tier ist besonders schwierig nachzumachen? „Quallen – dieser transluzente Schwabbelkram. Da braucht es schon ein Methoden-Konglomerat aus 3-D-Drucker, bildhauerischem Können und Abformtechnik“, erklärt Martin Jost. Die Arbeit des Tierpräparator ist komplex, Multitasking ist hier gefragt. „Gerade wenn man versucht, Lebewesen in einem anderen Maßstab herzustellen, zum Beispiel einen Wasserfloh oder ein Hummelmodell braucht man Hilfsmittel. Mit einem Rastermikroskop bekommt man ein genaues Bild.“

„Die schwierigen Sachen sind reizvoll“

„Insbesondere die schwierigen Sachen sind reizvoll“, erklärt Martin Jost, der seit sieben Jahren für Stralsund tätig ist. Vorher war er in großen Museen in Österreich tätig. Sein großes Wissen und Können rund um das Thema Tierpräparation hat er vor allem von seinem Vater gelernt, der noch zu DDR-Zeiten Zoologischer Präparator im Heimatmuseum in Goldberg war. Martin Jost steckte sich schon als Kind mit der Leidenschaft für Tierpräparationen an, als er die „Museumsluft geschnuppert“ hat.

Martin Jost hat ein kreatives und künstlerisches Händchen Quelle: Anja von Semenow

„Wir versuchen immer mit unseren Materialien und Methoden, das Tier so nachzustellen, wie es in natura aussieht. Diese Mischung aus Wissenschaft, Kunst und Handwerk ist es auch, die ich an meiner Arbeit so liebe.“ Die Leidenschaft für seinen Job sprüht geradezu aus Martin Jost heraus, der sich für das große Ganze interessiert und lebt.

Voller Begeisterung für die Sache erklärt er seine Berufung. „Wir stellen auch ganze Landschaften her, ein natürlich wirkendes Habitat für die Tiermodelle, damit sich die gesamte Thematik besser darstellen lässt.“ Eines ist klar: Der Schwertfisch ist nicht umsonst gestorben.

Von Anja von Semenow