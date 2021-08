Stralsund

Ein 57-jähriger Straftäter hat seine elektronische Überwachung deaktiviert – die Behörden wissen nicht, wo er sich befindet. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie am Montag gegen 11.30 Uhr vom Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit M-V von dem Vorfall erfahren. Der unter Führungsaufsicht stehende Straftäter Andre Amling hat seine elektronische Überwachung deaktiviert und ist nun unbekannten Aufenthalts.

So wird der Gesuchte beschrieben

Der 57-Jährige hielt sich zuletzt am Montag, dem 23.08.2021 gegen 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Lindenallee in Stralsund auf.

Der Gesuchte wird als 173 Zentimeter groß, mit schlanker Figur und kurzem ungepflegten Haaren beschrieben. Er trägt einen Stoppelbart und ist bekleidet mit einem grauen Pullover, einer dunklen Hose und weißen Adidas Turnschuhen. Weiterhin hat er ein Tattoo am linken Oberarm.

Das Fahndungsfoto ist aus dem Jahr 2019. Quelle: Polizei/hfr

Mit Hilfe der Öffentlichkeit erhofft sich die Polizei Hinweise von der Bevölkerung, die zum Aufenthaltsort des Mannes führen. „Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, melde sich bitte im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Von RND/kha