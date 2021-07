Rostock/Stralsund

Die Geschichte der jungen Syrerin und Zahnmedizin-Studentin Nourulhuda K. (25) hat viele Leser bewegt. Geflohen über das Mittelmeer nach Europa, teilweise zu Fuß, lebt die Familie heute in Stralsund. „Für mich ist es kein Problem, mit Kopftuch Zahnärztin zu werden.“ Es ist vor allem dieser Satz der zweifachen Mutter, der die Diskussion unter Lesern um das Tragen größerer religiöser Zeichen, wie eben das Kopftuch, nach sich zog. Ihr Zahnmedizin-Studium will Nourulhuda K. fortsetzen.

Katja Streetcat ist es wichtig, zu betonen: „Ob Kopftuch oder nicht, wenn sie gut ist, gehe ich zu ihr. Ein Kopftuch sagt nichts über ihre Kompetenz aus.“ Madeleine Braun ergänzt: „Warum muss man darüber diskutieren? Ob Kopftuch oder Basecap ... Hauptsache sie versteht ihre Arbeit.“

Viele sollten mehr Toleranz zeigen

Rico Seidenglanz setzt hinzu: „Es sind alle Menschen – so wie wir. Und wenn sie hier tolle Arbeit machen, sollte man über so was gar nicht diskutieren. Diese Welt ist nunmehr so geworden, und da sollten viele mehr Toleranz zeigen. Ich habe so viele tolle Freunde weltweit. Ich mag jeden einzelnen.“

Murat Laayci meint daraufhin: „Sehr schön formuliert. Leider werden das die ach so besorgten Wutbürger nie begreifen und lernen.“ Zudem hebt Laayci hervor: „Wenn sie eine gute Zahnärztin wird und Vertrauen zu ihren Patienten aufbaut, was in dem Beruf sehr wichtig ist, dann ist doch alles bestens. Da sollte ein Kopftuch kein Hindernis sein.“

„Religion ist Privatsache, bedeutet aber nicht, dass ich diese Dinge nur zu Hause tragen soll!“

Auch Klaus Dacke findet, so sagt er es, „dass sie ein Kopftuch tragen darf. Es zeigt aber auch, dass von Integration und Ankommen in dieser Gesellschaft keine Rede sein kann. Diese Gesellschaft ist säkular und Religion sollte Privatsache bleiben.“ Helga Pankow berichtet: „Bei uns in der Klinik tragen auch selbstbewusste Musliminnen ihr Kopftuch. Warum nicht?“

Conny Lübbe wirft die Frage in die Runde: „Wenn Religion Privatsache bleiben soll und sie das Kopftuch nur zu Hause tragen soll, wie hier einige schreiben, warum wird dann Religion an Schulen unterrichtet? Warum tragen Menschen Kreuze um den Hals? Warum tragen Nonnen ihren Habit überall? Religion ist privat, bedeutet aber nicht, dass ich diese Dinge nur zu Hause tragen soll!“

„Stichwort Religionsfreiheit“

Birte Vogel aber sagt: „Mit Integration hat das leider null zu tun.“ Thomas Karotte dazu: „Bitte nicht Integration mit Assimilation verwechseln. Zudem bedeutet Integration unter anderem, das Grundgesetz anzuerkennen. Stichwort Religionsfreiheit.“ Und Dimitrios Dimas fügt hinzu: „Sorry, ich wäre da raus, hätte da keinen Bock drauf.“ Mareike Sahlmann sagt: „Ich habe ein Problem damit, wenn in den bekannten Ländern, niedergeschrieben im Koran, den gläubigen Frauen das Tragen des Kopftuchs aufgezwungen wird. Inwieweit tragen die Frauen es hier freiwillig?“ Jenny Mueller notiert: „Wie schnell Freiheiten verschwinden, kann man jeden Tag in der Türkei beobachten. Vielleicht wäre Assimilation der bessere Weg, um im Land nach seiner Flucht anzukommen, spätestens in der vierten Generation.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kerstin Al Mashni erklärt, sie sei gegen jede Religion, lasse aber auch jedem seine Religion, solange er mir meine lasse. „Privatsache ist es schon dadurch nicht, weil unsere Art zu leben gänzlich dem Christentum unterworfen ist. Ich möchte trotzdem noch mal sagen, dass das Christentum nichts mit ,Deutschsein‘ zu tun hat, sondern alle drei Buchreligionen aus demselben Raum kommen.“ Steph Abt schließt: „Solange auch nur ein Mädchen oder eine Frau irgendwo auf der Welt für das Nichttragen bestraft wird, darf es für die Menschen in Europa nicht selbstverständlich sein.“

Von Juliane Lange