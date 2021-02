Stralsund

Die Sanierung der Stralsunder Fluggesellschaft Sundair, die coronabedingt ihre erste schwere Krise durchlebt, macht Fortschritte: Das Amtsgericht Stralsund hat die Eigenverwaltung für das eröffnete Schutzschirmverfahren bestätigt. Damit kann die Sanierung wie geplant in Angriff genommen werden, teilt das Unternehmen mit.

„Sanfte Form“ der Insolvenz läuft in Eigenregie

Der Schutzschirm ist ein vorgeschaltetes Insolvenzverfahren. So kann die Firma in Eigenverwaltung aus den Schwierigkeiten kommen. Diese „sanfte Form“ einer Insolvenz ist innerhalb des deutschen Rechts noch ein sehr neues Modell und findet in Vorpommern selten Anwendung, erklärte Amtsgerichts-Chef Dr. Sascha Ott, als Sundair im Herbst in Stralsund, wo sich der Firmensitz befindet, den Antrag für dieses Verfahren gestellt hatte. Gute Aussichten hat so ein Verfahren, wenn das betroffene Unternehmen vor der Krise gesund war und rentabel gearbeitet hat.

Corona zieht Sundair in erste Krise

Für die erst 2016 von Rossello gegründete Airline ist die Corona-Krise eine harte Prüfung. Bisher befanden sich die Stralsunder nur auf Wachstumskurs. Nach rund 38000 Passagieren im Jahr 2017 und 300 000 im Jahr 2018 beförderte die Airline 2019 rund 500 000 Fluggäste. Dabei arbeitete Sundair nach eigenen Angaben bereits im zweiten Jahr nach Aufnahme des Flugbetriebs profitabel. Der Umsatz lag 2019 bei knapp 100 Millionen Euro, angefangen hat die Firma 2016 mit zehn Millionen.

Zurzeit vor allem Flüge nach Beirut

Mit der Corona-Krise brach das Fluggeschäft weltweit ein. Auch alle Sund­air-Flieger mussten zeitweise am Boden bleiben. Noch im März und April hatte die Airline Erntehelfer aus Rumänien und Urlauber aus Ras Al Khaimah nach Deutschland zurück geholt. „Zurzeit fliegt Sundair weiterhin regelmäßig nach Beirut und vereinzelt auf die Kanaren. Auch Sondercharter für Firmen und Vereine gehören aktuell zum Tagesgeschäft“, sagt eine Unternehmenssprecherin auf OZ-Anfrage.

Flotte besteht künftig aus sechs Fliegern

Marcos Rossello, Geschäftsführer Sundair Quelle: Müller Alexander

Die Geschäftsführung hat das Schutzschirmverfahren genutzt, um alle erforderlichen Schritte für die finanzielle und operative Neuaufstellung des Unternehmens vorzubereiten. „Wir konnten uns mit allen Leasinggebern einigen und unsere Flotte neu aufstellen“, betont Sundair-Geschäftsführer Marcos Rossello. „Wir sind gerade dabei, drei neue A 319 einzuflotten, von zwei A 320 und zwei A 319 trennen wir uns.“ Denn der Markt habe sich sehr verändert, so seien die Leasingraten von Flugzeugen im Laufe des Jahres 2020 stark gesunken, sagt der Eigner weiter. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat Sundair die Sonderkündigungsrechte im Rahmen des Schutzschirmverfahrens genutzt, um die Flotte neu und kosteneffizient zu organisieren. Künftig fliegt die Airline nun mit sechs Flugzeugen.

Zugleich wurden mit den Gläubigern konstruktive Gespräche über einen Sanierungsplan geführt und ein Entwurf des Plans abgestimmt. Dieser soll nun zeitnah dem Gericht und den Gläubigern vorgelegt werden, heißt es aus der Stralsunder Fluggesellschaft.

Entscheidung des Gerichts ist positives Signal

Die Entscheidung des Stralsunder Gerichts, dass sich Sundair in Eigenregie sanieren darf, sei ein wichtiger Vertrauensbeweis in die Geschäftsführung und deren Sanierungskurs, betonte Thomas Mulansky von der Kanzlei Mulansky + Kollegen, der das Unternehmen bei diesem Prozess begleitet. „Die Eröffnung des Verfahrens ermöglicht nun die Umsetzung der unter dem Schutzschirm vorbereiteten Sanierung. Dabei bleibt die Geschäftsführung im Amt und steuert alles selbst. Das wird nur bewilligt, wenn das Gericht vom Konzept der Geschäftsführung überzeugt ist und die Gläubiger dadurch keinen Nachteil haben. Beides ist hier der Fall“, ergänzt Dr. Robert Tobias. Er ist ebenfalls Restrukturierungs-Experte. Das sind Unternehmensberater, die solche Sanierungen unterstützen.

Sundair wurde vor fünf Jahren gegründet Sundair wurde 2016 gegründet und ist eine unabhängige Fluggesellschaft mit Sitz in Stralsund und Basen am Flughafen Kassel, Berlin, Dresden und Bremen. Das Unternehmen bedient im Ferienflugverkehr Ziele im Mittelmeerraum, am Roten Meer und auf den Kanarischen Inseln. Die Airline fliegt überwiegend für Reiseveranstalter, so für schauinsland-reisen, aber auch für andere bekannte deutsche Anbieter. Daneben unterhält sie eine Linienverbindung nach Beirut. Ein Teil der Umsätze wird über Sonder- und Charterflüge erzielt. Hierzu gehören Gruppenveranstalter-Vollcharterflüge und Wet-Lease-Out sowie Adhoc-Charter-Flüge, zum Beispiel für Fußballvereine oder Orchester. 240 Mitarbeiter sind derzeit im Unternehmen beschäftigt. Rund 160 Mitarbeiter gehören zum „fliegenden Personal“ (Piloten, Kabinen-Crew). Ca. 80 Mitarbeiter sind am Boden für Technik, Administration oder Buchhaltung tätig. Künftig plant die Gesellschaft mit sechs Airbus-Maschinen. Alles in allem kostet ein Flugzeug pro Jahr zwischen 2 und 3,5 Millionen Dollar. Darin enthalten sind beispielsweise die Kosten für den Treibstoff, die Leasingraten, Versicherungs- und Landegebühren sowie Rückbildungen für die großen, sehr teuren Checks, die so ein Flugzeug alle sechs Jahre braucht. Weitere Informationen finden Sie online unter: www.sundair.com

Insolvenz-Ausfallgeld fließt nicht mehr

Die Löhne und Gehälter der rund 240 Mitarbeiter werden ab sofort wieder von der Sundair GmbH bezahlt. Hier war zwischenzeitlich die Agentur für Arbeit mit Insolvenz-Ausfallgeld eingesprungen, wie die OZ noch im November berichtete. Als Sachwalter bestellte das Amtsgericht Professor Dr. Lucas F. Flöther, der bereits die ersten Schritte des Verfahrens überwachte. Flöther ist in der Flugbranche Experte für Insolvenzrecht. Mit seiner Kanzlei hatte er auch die Neuausrichtung der deutschen Fluglinie Condor, die zur insolventen Thomas Cook Group gehörte, überwacht.

Die Sundair GmbH hatte im Oktober einen Schutzschirm beantragt, um sich innerhalb kurzer Zeit – möglichst über den Winter – und bei laufendem Flugbetrieb neu aufzustellen (zu rekonstruieren, wie es im Fachjargon heißt) und so eine Insolvenz abzuwenden. „Ziel ist es, weiterhin ein zuverlässiger Partner für Reiseveranstalter, Flughäfen und vor allem Kunden zu sein“, ergänzt Eigner Rossello. „Mit dem eingeschlagenen Sanierungskurs sind wir auch in Corona-Zeiten auf einem guten Weg“, ist der Stralsunder Unternehmer überzeugt.

Von Ines Sommer