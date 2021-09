Besser könnte es nicht sein: Im Jahr der Orgel zelebriert die Hansestadt am Freitag mit ihren drei großen, stolzen Stadtkirchen Instrumente von Wegscheider, Stellwagen und Buchholz. Dabei wird der Bogen von der Klassik in die Moderne gespannt. Auch Improvisationen sind zu hören.

Die drei großen Stralsunder Orgeln auf einen Blick (von unten nach oben): Buchholz-Orgel in St. Nikolai, Wegscheider-Orgel in St. Jakobi und Stellwagen-Orgel in der Marienkirche. Sie erklingen am Freitag zur 2. Orgelnacht. Quelle: Johannes Pilgrim