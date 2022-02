In der „Krabbenkiste“ in Altenpleen und in der Kita Knieperdamm in Stralsund befinden sich alle Erzieher und Kinder in Quarantäne. In diesen Einrichtungen soll ab Montag die Notbetreuung beginnen, die in anderen Kitas schon jetzt läuft. Was heißt das für die Eltern?