Die Polizei hat am Montagabend zwei sogenannte Protestspaziergänge aufgelöst. In Stralsund und Schwerin wollten mehrere Dutzend Menschen so gegen die Corona-Regeln demonstrieren. Die Versammlungen waren allerdings nicht angemeldet – offenbar um die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln zu umgehen.