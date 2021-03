Stralsund

Seit Wochen hatte sich Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in puncto Werft-Rettung bedeckt gehalten, in der Bürgerschaft am Donnerstagabend lüftete er nun das Geheimnis: Die Stadt will die Werftflächen kaufen, um sie dann wieder an Genting zu verpachten. Ein ebenso gewagter wie hoffnungsvoller Schritt.

Denn erstens muss die Kommune die 13 Millionen, die dafür im Haushaltsplan stehen, erst mal locker machen und den Etat genehmigt bekommen. Zweitens müssten die Verhandlungen mit dem Genting-Konzern erfolgreich sein und schnell zu einem Abschluss kommen. Denn andere Kaufinteressenten klopfen schon an.

Es geht um 35 Hektar Werftgelände

Doch gelingt der Schritt, hätte die Hansestadt im eher wirtschaftsarmen Vorpommern den Global Playern wie Pellasietas, Blackrock und Co. ein Schnippchen geschlagen. Und obendrein behält Stralsund die Kontrolle über die 35 Hektar große Gewerbefläche. Entweder gelingt die Rettung der Werft mit Genting oder die Stadt könnte die Flächen an andere Firmen verpachten – in jedem Fall wäre der maritime Wirtschaftsstandort Stralsund, an dem Hunderte Arbeitsplätze hängen, gesichert. In diesen Zeiten ein beruhigender Gedanke.

Von Ines Sommer