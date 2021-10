Stralsunder Airline fliegt jetzt auch nach Antalya, Mallorca und Kreta

Lübeck/Antalya/Mallorca/Kreta

Neue Charterflugziele: Im kommenden Jahr geht es von Lübeck-Blankensee nonstop ins türkische Antalya, auf die griechische Insel Kreta und nach Mallorca in Spanien. Von Mai bis Oktober 2022 startet die Stralsunder Airline Sundair jeweils zwei Mal pro Woche in Richtung Süden. Das hat der Flughafen Lübeck am Freitag bekannt gegeben.

Erstmals von Blankensee an die türkische Riviera

Die ab 2. November buchbaren Flugverbindungen mit Ziel der Feriendestinationen im Mittelmeer starten ab Mai des kommenden Jahres. Jeweils montags und freitags geht es von Lübeck nach Antalya an die Sandstrände der türkischen Riviera, dienstags und sonntags auf die griechische Insel Kreta, und mittwochs und sonnabends auf die Balearen-Insel Mallorca. Sundair setzt Flugzeuge vom Typ Airbus A319 und A320 mit bis zu 180 Sitzen ein.

Airport setzt auf Charterziele

„Nach der Etablierung der Verbindungen nach München und Stuttgart sowie den saisonalen Strecken nach Bern und Salzburg erweitern wir mit den neuen Charterzielen das Flugangebot Richtung Mittelmeer“, sagt Professor Jürgen Friedel, Geschäftsführer des Flughafens. „Damit schaffen wir an sechs Tagen der Woche eine Verbindung zu den beliebtesten Urlaubszielen“, so Friedel.

Von Rüdiger Jacob