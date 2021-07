Stralsunder Fluggesellschaft Sundair fliegt von Lübeck nach Mallorca und Kreta

Lübeck

Das Angebot des Flughafens Lübeck erweitert sich: Vom 3. September bis 29. Oktober steuert die Fluggesellschaft Sundair zwei Mal wöchentlich die spanische Baleareninsel Mallorca und einmal wöchentlich die größte griechische Insel Kreta an. Mallorca steht vormittags am Montag und Freitag auf dem Flugplan, Kreta jeden Dienstagvormittag. Geflogen wird mit Flugzeugen vom Typ Airbus A319 und A320 mit bis zu 180 Sitzen.

Stralsunder Airline fliegt von Lübeck aus

Sundair, gegründet 2016, ist eine kleine Fluggesellschaft mit Sitz in Stralsund und Basen am Flughafen Berlin-Brandenburg, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Kassel-Calden und Leipzig. Sundair bedient im Ferienflugverkehr Ziele im Mittelmeerraum, am Roten Meer und auf den Kanarischen Inseln. Zudem operiert die Airline im Sonder- und Charterverkehr. Die Sundair-Flotte besteht derzeit aus fünf Flugzeugen, drei vom Typ Airbus A320 und zwei vom Typ Airbus A319.

Flugtickets und Pauschalreisen sind im Reisebüro über die gängigen Reiseveranstalter sowie über die Website der Sundair buchbar.

Von RND/LN