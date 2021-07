Stralsunder Forscher zu totem Wal von Grömitz: „Badegäste gaben ihm den Rest“

Stralsund/Grömitz

Ein so trauriger Fall wie von Grömitz (Schleswig-Holstein) ist dem bekannten Walforscher Dr. Harald Benke, Direktor des Deutschen Meeresmuseums, nicht bekannt. Der Tod des kleinen Schweinswales aber schlägt bundesweit Wellen: Urlauber hatten am Freitag, 9. Juli, den kleinen Meeressäuger bedrängt.

Er starb danach, die Staatsanwaltschaft Lübeck hat die Ermittlungen übernommen. Laut Zeugenaussagen sollen mehrere Erwachsene den Schweinswal im Badegebiet von Grömitz eingekesselt und gefangen haben, um ihn an der Wasseroberfläche zu halten.

Wie viele Schweinswale leben derzeit noch in der Ostsee?

In der Ostsee haben wir zwei Populationen. Die westliche Population – alles westlich von Rügen – hat noch einen Bestand von rund 40 000 Tieren. Bei der letzten Schätzung aus dem Jahr 2016 waren es noch etwa 42 000 Tiere. Die östliche Population – östlich von Rügen – hat nur noch einen Bestand von rund 500 Tieren. Sie ist bereits sehr stark gefährdet.

Der junge Schweinswal soll nach dem Kontakt mit Menschen verendet sein. Besteht die Möglichkeit, dass auch Urlauber in MV Schweinswale zu Gesicht bekommen?

Westlich von Rügen besteht die Möglichkeit, dass Urlauber Kontakt zu einem Schweinswal haben können. Bei dem geschilderten Fall in Schleswig-Holstein gehe ich davon aus, dass das Tier, ein sehr junges Tier, höchstwahrscheinlich sehr krank und schwach war. Schweinswale sind sehr scheue Tiere, anders als Delfine, die schon einmal den Kontakt zu Menschen suchen, ist das bei Schweinswalen fast nie der Fall. Schweinswale begleiten schon einmal Boote, aber nie einen Schwimmer. Schweinswale kommen, wenn sie krank und schwach sind, in ruhige flache Gewässer. Wahrscheinlich haben die Badegäste dem kranken Wal den Rest gegeben und ihn zu Tode gequält.

Kennen Sie solche Fälle bisher?

Nein.

Wie sollten sich Badegäste verhalten, wenn sie Schweinswale oder andere Meeressäuger bei uns sehen?

Sie sollten die Tiere beobachten. Sollte man das Gefühl haben, dass es dem Tier nicht gut geht, sollte man die Polizei verständigen. Die nimmt dann Kontakt zu den zuständigen Amtstierärzten auf. Diese entscheiden dann, was mit dem Tier geschieht. Badegäste sollten auf keinen Fall mit den Tieren spielen. Denn Schweinswale, die Menschen an sich heranlassen, sind schwer krank und können auch für Menschen ansteckende Krankheiten verbreiten. In Hinblick auf Corona sollten wir dies nun auch gelernt haben.

Wann wurden die letzten Schweinswale vor Rügen, Usedom oder Warnemünde gesichtet?

In Warnemünde am Mittwoch an der Mole beim Angeln. Weiterhin am Mittwoch fünf Schweinswale vor Wustrow. Sichtungsdaten von Schweinswalen aus MV kommen mehrmals pro Woche ins Deutsche Meeresmuseum. Das Gebiet von Warnemünde bis Darßer Ort ist allgemein bekannt als ein Schweinswalaufzuchtgebiet.

Wie steht es um den Delfin, der sich bei Rostock befand? Ist der noch in der Ostsee bei MV?

Er wurde nur vier Tage gesehen. Dann war er aus MV verschwunden.

Von Kay Steinke