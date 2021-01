Stralsund

Die Lage auf der Intensivstation des Helios-Hanseklinikums Stralsund ist angespannt. Seit November werden hier ununterbrochen Corona-Patienten behandelt. Dabei sind viele der Intensivbetten schon mit normalen Patienten belegt. Rund 40 Patienten werden derzeit von den Intensivmedizinern betreut. Bei zweien davon gilt besondere Vorsicht: Sie sind an Covid-19 erkrankt.

„Ich habe auf der Station schwere Krankheitsverläufe gesehen – und das auch bei Menschen, die keine Vorerkrankungen hatten“, sagt Katrin Degen. Die 42-Jährige ist Fachschwester für Anästhesie und Intensivmedizin. Sie kämpft täglich um das Leben der Intensivpatienten – egal, ob eine Covid-19-Erkrankung vorliegt oder nicht. „Eigentlich bin ich nicht der typische Impfer“, sagt sie von sich selbst. Doch gegen das neuartige Coronavirus hat sie sich impfen lassen – als eine der ersten Personen in Mecklenburg-Vorpommern.

„Natürlich habe ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen“, sagt sie mit Nachdruck. Am 29. Dezember des vergangenen Jahres. Nur so könne sie auch die Patienten schützen, die ihr anvertraut wurden.

Vater der Tochter litt vier Wochen an Corona-Erkrankung

Bereits seit 1996 arbeitet Katrin Degen als Krankenschwester am Klinikum. „Im Jahr 2003 bin ich dann auf die Intensivstation gewechselt und habe 2005 meine Weiterbildung zur Fachschwester für Anästhesie und Intensivmedizin abgeschlossen.“ Seitdem möchte sie auch nicht mehr weg von der ITS.

„In meinem Beruf trage ich große Verantwortung“, erklärt sie, doch das sei nur ein Grund dafür gewesen, dass sie sich für eine Impfung entschieden habe. Denn: „Verantwortung trage ich nicht nur als Krankenschwester, sondern auch als Mama einer Tochter, die – genau wie viele andere Kinder – sehr unter den derzeitigen Bedingungen leidet.“ Außerdem sei der Papa des Mädchens positiv auf das Virus getestet worden und vier Wochen lang schwer krank gewesen.

Impfungen sind für Katrin Degen „das Normalste der Welt“

„Es gibt keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen“, erteilt sie allen Impfgegnern eine Abfuhr. Seit Jahrzehnten werden Menschen geimpft, „das ist das Normalste der Welt“. Sie vertraue der Wissenschaft, dass diese weiß, wie so ein Impfstoff herzustellen ist – auch in der relativen Kürze der Zeit. „Die haben in den letzten Monaten alles gegeben, um uns zu schützen.“

Die Impfung selbst hat Katrin Degen gut vertragen. „Es fühlte sich wie ein Muskelkater an, so wie es bei anderen Impfungen auch passieren kann.“ Deshalb schaue sie der zweiten Impfung nach mindestens 21 Tagen gelassen entgegen.

Helios hat in Stralsund schon mehr als 200 Mitarbeiter geimpft

2020 konnte Helios die ersten 200 Mitarbeiter seiner insgesamt rund 1400 Mitarbeiter impfen. Am Montag kamen weitere Impfdosen des Herstellers Biontech/ Pfizer an. Damit erhielten weitere 75 Mitarbeiter eine Injektion mit dem Corona-Schutz.

„Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, liegt auf einem hohen Niveau“, sagt Mathias Bonatz, Sprecher des Hanseklinikums, mit Blick auf die eigene Belegschaft. Auch in der Bevölkerung des Ostseekreises Vorpommern-Rügen ist sie nach anfänglicher Skepsis deutlich gestiegen, wie es aus dem Landratsamt heißt. Zusammen mit den Helios-Mitarbeitern werden in Vorpommern-Rügen knapp 3500 Menschen geimpft sein. Neben dem medizinischem Personal werden momentan vorrangig Senioren geimpft, die über 80 Jahre alt sind. In Stralsund zählen zu dieser Gruppe allein 5900 Menschen.

37 Patienten auf Intensivstation 525 Patienten befanden sich am Donnerstag in der Stralsunder Helios Klinik. Davon lagen 488 auf Normalstation, 37 auf der Intensivstation. Von diesen Patienten waren insgesamt 16 an Covid-19 erkrankt, zwei davon mussten intensivmedizinisch betreut werden. Seit November werden permanent Patienten mit Covid-19-Infektion auf der Intensivstation behandelt. Die Zahl der Corona-Patienten in der Klinik hat sich seit rund einem Monat bei 15 eingepegelt. Über die Zahlen informiert Helios selbst täglich über www.helios-gesundheit.de/qualitaet/auslastung/

Über 10 500 Abstriche sind im Testzentrum im Krankenhaus West im Zeitraum vom 16. März bis zum 31. Dezember abgenommen worden, hinzu kommen Tausende Patienten, die im Klinikum waren. „Wir werden zunächst alle Mitarbeiter in exponierten Bereichen impfen“, erklärt Mathias Bonatz. Also Notaufnahme, Intensivstation, Corona-Station und Abstrichzentrum, dann jene, die ebenfalls nah mit Patienten zusammen arbeiten.

Von Miriam Weber und Kay Steinke