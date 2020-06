Stralsunder Pflegefachkraft fordert: „Zahlt uns endlich faire Löhne“

Rostock

Über die einmalige Prämie in Höhe von 150 bis 1500 Euro haben sich Veronika Elsner und ihre rund 70 Kollegen im Evangelischen Altenzentrum Stiftung Stralsunder „ Schwesternheimathaus“ sehr gefreut. Im Juli soll sie ausgezahlt werden. „Eine solche Anerkennung der Leistungen tut auch der Seele gut“, erklärt die 30-jährige Pflegefachkraft.

Gleichzeitig hegt aber nicht nur das Mitglied der Mitarbeitervertretung des Hauses in der Großen Parower Straße der Hansestadt eine große Befürchtung: Dass nämlich auch die Altenpfleger schon bald wieder aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden sind. „Wir wollen wirklich nicht undankbar sein, was die symbolische Geste des Staates anbelangt. Aber diese reicht nicht aus", verdeutlicht die junge Frau, die seit elf Jahren den kräftezehrenden Pflege-Job ausübt.

Wie die anderen etwa 45 Pflegekräfte arbeitet sie im Schichtsystem. Die überwiegende Zahl der 93 zumeist betagten Pflegebedürftigen besitzen die Pflegegrade drei bis fünf, sind also in ihrer Mobilität stark eingeschränkt. Die Folge: Die körperliche und psychische Belastung des Pflegepersonals wächst stetig. „Es sind endlich faire Löhne in Ost und West nötig, nicht zuletzt, damit unser Beruf wieder attraktiver wird“, verdeutlicht die gebürtige Stralsunderin.

Einmaliger Bonus von bis zu 1500 Euro MV erhöht den einmaligen, steuerfreien Bonus für Beschäftigte in der Altenpflege auf bis zu 1500 Euro. Das hat die Landesregierung beschlossen. Konkret erhaltenPflegefach- und Assistenzkräfte sowie Beschäftigte in der hauswirtschaftlichen Versorgung 1500 Euro. Beschäftigte in der Altenpflege, unter anderem Verwaltung, Auszubildende und junge Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, sollen zwischen 150 und 1000 Euro bekommen. Der Bundestag hatte Mitte Mai die gestaffelte Prämie von bis zu 1000 Euro für Angestellte der Altenpflege beschlossen. Bundesländer oder Arbeitgeber können den Bonus auf bis zu 1500 Euro aufstocken.

Obwohl der Bereich Diakonie im Landesvergleich gut abschneide, fallen die Lohnunterschiede bei den Pflegehelfern und Pflegefachkräften bereits gegenüber Schleswig-Holstein erheblich aus, resümiert sie. Und Fakt ist: Auch in Stralsund finden die engagierten Pflegekräfte kaum Nachwuchs. Das sei ein Riesenproblem nicht erst in ferner Zukunft. „Denn in fünf bis sechs Jahren werden sich viele unserer erfahrenen Kolleginnen fast zeitgleich in den Ruhestand verabschieden“, verdeutlicht Veronika Elsner.

Rostocker DRK startet Ausbildungsoffensive

Angesichts des auch bundesweit fortschreitenden Fachkräftemangels – bis 2030 rechnen die Fachleute mit 150 000 unbesetzten Stellen – verschärft sich die Situation noch erheblich. „Aus diesem Grund haben wir bereits 2019 eine Ausbildungsoffensive gestartet“, erläutert Britta von Cyrson. Die Pflegedienstleiterin der Seniorenwohnanlage des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) im Rostocker Stadtteil Evershagen will in diesem Jahr mit insgesamt 38 neuen Azubis in zwei Einrichtungen an den Start gehen. Die Objekte gehören zu den 32 stationären Pflegeeinrichtungen des DRK im Nordosten.

Kommentar zur Altenpflege Schlechte Bezahlung der Pflegekräfte in MV ist ein Skandal

In der DRK Rostock Wohnen und Pflege gGmbH könne man nach Rücksprache mit dem Kostenträger ab 2020 Gehälter auf einem „sehr hohen Niveau zahlen“, erklärt Pressesprecherin Julia Junge. So erhalte eine Pflegefachkraft in der stationären Pflege im ersten Berufsjahr 2764 Euro brutto, nach fünf Jahren dann 2942 Euro. Hinzu kommen Nacht- und Wochenendzuschläge. „Das größte Problem stellt aber nach wie vor der unterschiedliche Personalschlüssel in Ost und West dar. Allein uns fehlen aktuell acht Fachkräfte“, betont Britta von Cyrson.

„Wir brauchen einen Systemwandel“

Hinzu kommt, dass die erheblich zunehmende Pflegebedürftigkeit in MV den Druck auf die Pflegekassen spürbar erhöht. „Wir haben großes Interesse an guten Arbeitsbedingungen in der Pflege, wozu auch eine angemessene Entlohnung der Beschäftigten in der Pflege zählt“, betont Dirk Becker, Sprecher der AOK Nordost. Diese hat die Federführerschaft in der Pflege in MV. Die mit Abstand größte gesetzliche Krankenkasse des Landes ist im Bereich des Vertragsgeschäftes für nahezu alle Pflegeeinrichtungen und die dort Beschäftigten zuständig.

Betreffs der krassen Unterschiede bei der Entlohnung der Pflegekräfte allein zwischen MV und Schleswig-Holstein macht Becker deutlich: „Es gibt derzeit keine einheitliche, gesetzlich geregelte Vergütung für alle Pflegedienste, da die Refinanzierung den in der jeweiligen Einrichtung entstehenden Kosten folgt.“ Die AOK refinanziere demnach die tatsächlichen Kosten.

„Es ist notwendig, dass unser System der Pflegeversicherung angepasst wird und zusätzliche Finanzmittel eingestellt werden. Aktuell gehen steigende Kosten für Personal vor allem zu Lasten der versorgten Pflegebedürftigen“, verdeutlicht der Referent für Altenhilfe und Pflege, Hellmut Daniel, vom Paritätischen Landesverband MV. Er fordert: „Hier brauchen wir einen Systemwandel!“

Von Volker Penne