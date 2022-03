Stralsund

Der angehende Gesundheitsökonom Alexander Buschner (FDP) aus Stralsund hat den Corona-Regeln den Kampf angesagt. „Das Virus ist nicht mehr das Problem, sondern die politischen Corona-Maßnahmen und das kaputt gesparte Gesundheitssystem“, sagt Buschner, der an der Stralsunder Hochschule (HOST) gerade an seiner Masterarbeit schreibt. Dabei hebt der 26-Jährige im Gespräch immer wieder hervor, dass ihm das Thema „Freiheit“ besonders wichtig ist – und es für einen gesellschaftlichen Diskurs „mehr Toleranz für Ungeimpfte“ braucht.

Buschner versucht „den Ungeimpften“ eine Stimme zu verleihen. „Ich stelle mich gegen 2G und jedwede Corona-Impfpflicht. Der Staat sollte nicht ohne die Zustimmung der Bürger in deren Körper eingreifen, der Eigenschutz obliegt dem Individuum“, so seine Position.

Unterstützt wird Buschner dabei von der Stralsunder FDP, die sich entsprechend für eine „freie Impfentscheidung“ ausgesprochen hat. Mit seiner Haltung eckt er auch an, nicht nur unter den Studenten, sondern ebenfalls unter Freunden und in der Familie.

Student polarisierte bereits mit Arbeit über Kontaktsperre

Neu ist dies für Buschner nicht. Schon vor anderthalb Jahren hatte er für Aufsehen gesorgt. Damals hatte der vermeintliche „Skandal-Student“ eine Hausarbeit geschrieben, die sich kritisch mit der Kontaktsperre des ersten Lockdowns auseinandersetzte.

Sein Fazit lautete: „Der Nutzen, der aus der Kontaktsperre resultiert, ist kleiner als die Schäden, die der deutschen Gemeinschaft daraus entstanden sind.“ Verglichen hatte er die Entwicklung in mehreren Ländern, die mit und ohne Kontaktsperre durch die Krise steuerten. Seine Hausarbeit polarisierte innerhalb der Hochschule – auch weil Buschner mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit gegangenen war.

Damals war er noch nicht politisch aktiv. Doch seine wissenschaftliche Arbeit und die pandemische Situation brachten ihn dazu. Er wollte sich in den politischen Diskurs aktiv einmischen. Vor knapp einem Jahr trat er in die FDP ein. „Ich habe viele Debatten verfolgt und fühlte mich mit deren Arbeit und der liberalen Positionierung sehr wohl“, sagt er. Die coronakritische Partei „Die Basis“ sei für ihn hingegen keine Option, genauso wenig wie die Teilnahme an den Stralsunder Corona-Demos.

G-Regeln trafen Studenten hart

Die G-Regeln trafen den Studenten hart. Bisher hat er weder eine Impfung bekommen, noch eine Corona-Infektion durchlebt. Ohne einen G-Status musste er den Winter wieder im Lockdown verbringen. „Ich konnte kaum jemanden treffen. Meistens war ich draußen – oder zu Hause.“ Also fast immer in seiner Studentenbude auf dem Stralsunder Campus „Holzhausen“.

Dort fokussierte er sich einerseits auf das Online-Studium, anderseits startete er eine Initiative gegen die allgemeine Impfpflicht. Mit zwei „Greifswalder Parteifreunden“ schrieb er rund 2500 FDP-Mitglieder an – und löste damit eine innerparteiliche Debatte aus – die aus seiner Sicht nun auch Früchte trägt.

Sonst war sein Campus-Leben trist. Weder Sport noch Partys noch ein Barbesuch waren möglich. „Einmal war ich mit einem Freund Sushi essen“, sagt Buschner. „Gegessen haben wir in einem Parkhaus, weil es draußen zu kalt war.“

Der „Lockdown für die Ungeimpften“ hätte seinen Blick auf die Gesellschaft verändert. „Es ging rasend schnell, wie Ungeimpfte als moralisch minderwertig deklariert wurden“, sagt er. „Die politischen Maßnahmen sind hart. Viele Leute hatten am Ende mehr Angst vor den Regeln als vor der Krankheit und haben sich deshalb impfen lassen.“

Nicht jedoch der Stralsunder. „Für mich als junger Mensch ohne Vorerkrankung macht die Impfung wenig Sinn. Ein schwerer Krankheitsverlauf ist bei mir unwahrscheinlich“, sagt er. „Zwar funktioniert die Impfung als Selbstschutz, weshalb ich anderen, vulnerablen Gruppen dazu auch rate. Doch als Fremdschutz haben die bisherigen Impfstoffe versagt.“ Dies könne man unter anderem am Infektionsgeschehen in Vorpommern-Rügen sehen. Trotz des Impffortschritts rast die Infektion seit Mitte Januar 2022 quer durch die Bevölkerung.

Inzidenz steigt in Vorpommern-Rügen seit Mitte Januar

Derzeit hat der Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 2500 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohnern. Ein Grund für die Rasanz ist die hochansteckende Omikron-Variante. Auch im Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen geht man davon aus, dass man mittlerweile mit einer Durchseuchung der Gesellschaft leben muss, weil man alle Infektionsketten nicht mehr aufdecken und durchbrechen könne. Anders als in den Vorjahren.

Im Rest von MV sieht es kaum anders aus. Die Landesregierung hatte zuletzt den sogenannten „Freedom Day“ verschoben, bis Anfang April will man mindestens an den Corona-Regeln festhalten. „Ich bin optimistisch, dass der ’Freedom Day‘ dennoch kommt“, ordnet Buschner ein. „Die FDP will zurück zur Normalität, ohne Maske und ohne G-Regeln. Auch das FDP-geführte Justizministerium hätte ziemlich klar definiert, wie es die Situation einschätzt. Und die Hotspot-Regelung kann nicht einfach flächendeckend, sondern nur in Ausnahmefällen durchgesetzt werden – und auch nur, wenn eine wirklich neue pathogene Virusvariante vorliegt.“

Für den „Freedom Day“: Student kündigt Klagen kann

Sollte sich die in MV von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geführte Landesregierung dennoch gegen den „Freedom Day“ stemmen, wird es laut Buschner Zwist auf Bundesebene geben und zu zahlreichen Klagen kommen. Hier würde der Student vorangehen, auch was die allgemeine Impfpflicht betrifft – und selbst klagen. „Was möglich ist, müssen dann die Gerichte entscheiden“, kündigt er an. „Denn es gibt auch eine Alternative zur Impfpflicht. Und zwar ein strukturell besser aufgestelltes Gesundheitssystem. Nur weil es kaputt gespart wurde, zielen die Maßnahmen darauf ab, es zu schützen.“ Bisher sei es in Vorpommern-Rügen jedoch nicht zu einer Überlastung gekommen.

Von Kay Steinke