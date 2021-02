Stralsunder Unternehmer: So könnte die Volkswerft gerettet werden

Stralsund

Was soll aus der Volkswerft in Stralsund werden? Vom Jobabbau bei den MV Werften wird vor allem der Standort in Vorpommern betroffen sein. Nur ein Viertel der 600 Jobs könnte nach internen Plänen bleiben. Womöglich droht in Stralsund gar die Schließung. Gerüchte sprudeln. So sind hochrangige Unternehmen als mögliche Kaufinteressenten im Gespräch, darunter Blackrock, ein weltweit agierender US-amerikanischer Vermögensverwalter. Ein Stralsunder Unternehmer fordert schnellstens Handeln der Landespolitik: Aus der Volkswerft sollte ein maritimer Industriepark werden – Hauptstoßrichtung: Offshore-Windparks.

Standort soll sich breiter aufstellen

Wie geht es weiter auf der Stralsunder Volkswerft? Quelle: Christian Rödel

„Das Land sollte die Werft übernehmen“, sagt Stefan Lindberg. Er ist Geschäftsführer der Task Engineering GmbH in Stralsund mit 60 Beschäftigten. Über Jahre war die Firma Zulieferer der Werft: für Elektrik, Rohre, Ausstattung. Lindberg regt einen maritimen Industriepark an, in dem mehrere Unternehmen verschiedene Industriebereiche beackern könnten. Weg vom Kreuzschifffahrtbau, hin vorrangig zum Ausbau von Offshore-Windenergie, aber auch für autonome Schifffahrt oder Wasserstofflösungen. Der Standort müsse sich breiter aufstellen, um Jobs zu erhalten. Allein für Kreuzliner der MV Werften fehle über Jahre die Perspektive.

Insgesamt stehen bis zu 1200 der rund 3000 Jobs in Wismar, Warnemünde und Stralsund in Frage. Die Werften müssten restrukturieren, um Kredite aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zu erhalten, erklärte MV-Werften-Chef Peter Fetten vor wenigen Tagen der Belegschaft. 500 Millionen Euro sind im Gespräch.

Lindberg: großes Potenzial bei Offshore-Windparks

Die Politik sei gefordert. „Jetzt“, sagt Lindberg. „Mit Einfluss.“ Nicht erst, wenn der Standort womöglich aufgegeben ist und sich Beschäftigte in einer Transfergesellschaft befinden. Als Vorbild nennt er die Umwandlung der Lindo-Werft in Odense, Dänemark. Dort gebe es nach Jahren des Umbaus mittlerweile einen leistungsstarken Industriepark.

Das größte Potenzial sieht Lindberg in Offshore-Windparks. Stralsund könnte „Dienstleister für die maritime Industrie im südbaltischen Ostseeraum“ werden. Am Freitag habe er wieder Gespräche mit polnischen Firmen, die Windparks bauen wollen. Das Interesse sei groß. Vor allem Fundamente für solche Parks würden gebraucht. „Dabei sehen wir Stralsund als Fertigungsstandort mit Zulieferern aus ganz MV.“

Minister Glawe: Entscheidung fällt bis Ende März

Größer denken – das fordert Lindberg. Stralsund müsse als Teil des Wirtschaftsraums Stettin-Berlin betrachtet werden. Seine Vision: Mit dem Hafen Mukran könnte die Wirtschaft von Vorpommern aus den Ostseeraum erobern.

Krisensitzung zur Stralsunder Werft am Freitag im Landtag Um die Zukunft der Stralsunder Werft geht es am Freitag in einer Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses im Landtag – vermutlich wieder mit strenger Geheimhaltung. Die Linken-Fraktion will von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) wissen, ob und wie viel der Werft erhalten werden kann. „Jetzt geht es ans Eingemachte“, sagt Linken-Wirtschaftsexperte Henning Foerster. Die Befürchtung: Kommt Mutterkonzern Genting Hongkong nicht wieder auf die Beine, betreffe dies auch die MV Werften. Eine Fortführungsprognose, auf deren Basis die Bundesregierung über die Bewilligung weiterer hoher Millionenkredite entscheiden will, steht seit Monaten aus. Bis zu 1200 der knapp 3000 Jobs wollen die MV Werften abbauen, um wieder in die Spur zu kommen, kündigte Geschäftsführer Peter Fetten an. Nach OZ-Informationen könnte dies für die einzelnen Standorte heißen: Abbau von rund 450 der 600 Jobs in Stralsund, 300 von 1400 in Wismar, 400 bis 500 von 900 in Warnemünde. Die Zahlen stammen aus dem Umfeld der Werften.

Der Bedarf im Offshorebereich werde weiter steigen, so Lindberg. Dabei verweist er auf eine Absichtserklärung der Ostseeanrainerstaaten von Herbst 2020. Inhalt: Bis zum Jahr 2050 solle die Windkraft-Kapazität in der Ostsee um den Faktor 20 erweitert werden. Heißt: Nach den Windparks Baltic 1 und 2 oder Wikinger werden weitere wie Pilze aus der Ostsee schießen. Davon sollte Stralsund profitieren.

Seine Ideen hat Stefan Lindberg an die Politik übermittelt. Um sie durchzusetzen, müssten sich die MV Werften oder deren Muttergesellschaft Genting Hongkong von der Volkswerft trennen. Die MV Werften reagierten bisher nicht auf eine OZ-Anfrage. Die Landesregierung hält sich zum Vorstoß bedeckt. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) lobt die „Ideenfindung vor Ort“ und verweist auf einen Landtagsbeschluss, dass der Werftstandort Stralsund zu erhalten sei. „Es laufen dazu Gespräche mit allen Beteiligten; die Ergebnisse werden frühestens Ende März erwartet.“

Blackrock und Hamburger Werft als Kaufinteressent?

Durch Stralsund wabern Spekulationen zur Zukunft der Werft. Kaufinteressenten? Von der Hamburger Pellasietas GmbH ist zu hören, einer Werft mit russischen Inhabern. Sogar vom US-amerikanischen Investmentgiganten Blackrock. Blackrock winkt auf Anfrage ab. Man wolle sich nicht zu Gerüchten äußern, so ein Sprecher. Natallia Dean, Geschäftsführerin der Pellasietas-Werft, reagiert ähnlich: Sie bitte um Verständnis, „dass wir Marktgerüchte aus grundsätzlichen Erwägungen nicht kommentieren können“. Klare Absagen klingen wohl anders.

Gewerkschaft: Industriepark wäre „gute Idee“

Lindbergs Vorstoß findet positive Resonanz. „Für die Zeit nach Genting ist das eine gute Idee“, sagt Guido Fröschke von der IG Metall. Er fordert allerdings jetzt erst einmal Engagement der Bundesregierung, um die Werft zu erhalten. Berlin sollte ins Risiko gehen, damit die MV Werften das zweite Mega-Schiff der Global Class (342 Meter Länge) bauen können.

„Ich habe große Interesse daran, dass möglichst viele Industriearbeitsplätze in der Nachbarschaft erhalten bleiben“, erklärt Thomas Kühmstedt, Chef der Stralsunder Firma Ostseestaal. „Da gibt es mehrere Wege ins Ziel.“ Ein Industriepark sei vorstellbar.

Stralsunds OB setzt weiter auf Hilfe des Bundes

Bis Ende März sollen die Werftler in Stralsund noch am Expeditionsschiff „Crystal Endeavor“ arbeiten. Rund um die Werft gibt es große Zweifel, ob das überhaupt zu schaffen ist. „Bevor wir von Verkauf oder Schließung reden, stellen wir erst mal die Endeavor I fertig und in Dienst“, erklärt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Er setze auf baldige Fertigstellung; die erste Probefahrt sei für Anfang März geplant.

Auch eine zweite Endeavor wäre laut Badrow denkbar. „Ich setze nach wie vor darauf, dass Bund und Land doch noch eine Lösung finden, damit auch dieses Schiff fertiggebaut wird.“ Dennoch müsse an „Alternativen“ zur Werft gearbeitet werden. Daher sei die Idee eines Industrieparks „nicht die schlechteste“.

