Es rumort in den Unternehmen der Hansestadt. Zur aktuellen Corona-Politik der Landesregierung MV hat die Stralsunder Mittelstandsvereinigung (SMV) jetzt ihren Unmut in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) freien Lauf gelassen. Darin heißt es: „Es entspricht nicht der Meinung eines Großteils der Unternehmen in unserer Stadt Stralsund und der Region, dass wir mit den Ergebnissen des auf dem MV-Gipfel getroffenen Stufenplans zufrieden sind. Im Gegenteil, es herrschen blankes Entsetzen und Verzweiflung nach fast drei Monaten des Lockdowns.“

Weitere Wochen ohne Chance aufs Überleben

Für Stefan Suckow, 1. Vorsitzender der SMV, hat das Entsetzen eine gravierende Ursache: „Der Stufenplan der Landesregierung zeigt keine wirkliche Perspektive auf“, sagt er mit Blick darauf, dass Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie nach den vorliegenden Planungen noch wochenlang keine Möglichkeit haben, in eine Geschäftstätigkeit zu gelangen, die ihnen das mittelfristige Überleben sichern könnte.

Suckow kritisiert, dass die aktuellen Planungen der Landesregierung keine Möglichkeit beinhalten in den Regionen des Landes, wo die Inzidenzwerte bereits unterhalb der Marke von 35 liegen, offene Testregionen zu definieren. Der Standpunkt der SMV-Mitglieder ist deshalb, dass ein Umdenken stattfinden müsse, das mit einem Systemwechsel einhergeht. Im Brief an die Ministerpräsidentin heißt es dazu: „Wir müssen lernen, mit Corona zu leben!“

Die SMV leitet daraus die konkrete Forderung an die Landesregierung ab: „Öffnen sie unter Beibehaltung bewährter Hygienemaßnahmen jetzt überall da, wo eine Inzidenz von 50 erreicht ist.“

Kaufhausleiter: Lage im Einzelhandel extrem angespannt

Für Robert Jesske, Filialleiter des Stralsunder Kaufhauses der Modehäuser Jesske, stellt sich die Lage im Einzelhandel extrem angespannt dar. „Dass der Gesundheitsschutz in Pandemiezeiten wichtig ist, dass unterschreiben alle Händler ausdrücklich“, sagt Jesske und verweist auf Hygienekonzepte, die sich bereits nach dem ersten Lockdown 2020 bewährt haben.

Was ihn an der aktuellen Lockerungsdebatte jedoch ärgert, ist vor allem eine Tatsache: „Es ist diese Ungleichbehandlung. Friseure, die mit Körperkontakt arbeiten, dürfen ihre Läden öffnen, aber wir können bei einer Kaufhausfläche von 2000 Quadratmetern und moderner Klimaanlage keine Kunden einlassen. Selbst bei 20 Kunden kämen da immer noch 100 Quadratmeter auf einen potenziellen Käufer. „Das wäre doch genug Abstand“, sagt Jesske.

Im Umgang mit Corona Neues ausprobieren

Erst am Dienstag hat der Greifswalder Bioinformatik-Professor Lars Kaderali eine dritte Welle prognostiziert, die durch den Vormarsch neuer Virusvarianten bis Ende März in MV einen Inzidenzwert von 100 bedeuten könnte. Robert Jesske kontert solche Befürchtungen mit einer Frage: „Wie wollen wir denn mit Corona umgehen, wenn wir nicht bestimmte Sachen ausprobieren, die Handel und Wirtschaft am Leben halten?“

Für den Kaufhausleiter gehören die vom Rostocker Bürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) vorgeschlagenen Ideen, Geschäfte wieder öffnen zu lassen, dazu. Madsen will mittels Kontakterfassung der Kunden per App und Kontakteinschränkung durch Terminvergabe Handel wieder möglich machen. „Selbst wenn das möglicherweise zunächst eine Hemmschwelle bei den Kunden aufbaut, wäre es ein Weg, den Handel in den Innenstädten nicht vollends kaputtgehen zu lassen“, sagt Jesske.

Landrat setzt auf Software für effektive Kontaktnachverfolgung

Landrat Stefan Kerth (SPD) unterstützt Ideen, die Kontaktnachverfolgung von Infektionswegen mittels Software effektiver zu gestalten. „Gerne würden wir die zurzeit diskutierte Luca-App in unser System einbinden“, sagt Kerth. Er verweist darauf, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen gemeinsam mit dem Landkreis Reutlingen (Baden-Württemberg) bundesweit zu den ersten zwei Pilotprojekten gehört, die in ihren Gesundheitsämtern die Verknüpfung von drei maßgeblichen Meldesoftwareprodukten testen.

Damit könnten aus Sicht des Landrates Gesundheitsämter Infektionsketten frühzeitig aufspüren und brechen. Für Kerth, der sich dafür ausspricht, den Einzelhandel in MV so schnell wie möglich wieder zu öffnen, ist das ein Weg, sich unabhängiger von Inzidenzwerten zu machen.

Hotel-Direktorin: Rahmenbedingungen stimmen noch nicht

Ute Reichel, Direktorin des Stralsunder Romantikhotels Scheelehof weiß um die schwierige Lage der Hotellerie im Land. „Auch meine Mitarbeiter und ich sind ungeduldig. Wir wollen endlich wieder Gäste empfangen dürfen“, sagt sie, plädiert aber dafür, jetzt nichts übers Knie zu brechen. Sie ist überzeugt, dass sich das Hygienekonzept der Hotels bereits im letzten Sommer bewährt hat. „Das ist so ausgefeilt, das kriegen sie in keinem Supermarkt so korrekt eingehalten“, sagt Ute Reichel und sieht die Beherbergungsbetriebe für eine Öffnung vorbereitet.

„Doch die Rahmenbedingungen stimmen nicht,“ sagt die Hotel-Direktorin. Für sie gehört eine breiter aufgestellte Kulisse an Schnelltest- und Impfmöglichkeiten dazu. Hier sieht Ute Reichel vieles auf den Weg gebracht und resümiert: „So gerne wir Gäste empfangen wollen – dafür ist es besser, noch drei bis vier Wochen zu warten, damit die Voraussetzungen besser sind und wir nicht kurz darauf erneut schließen müssen.“

